MP में GBS का खतरा बढ़ा, इंदौर के अस्पतालों में 11 मरीज भर्ती, वेंटिलेटर पर दो बच्चे... स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। मनासा, नीमच, बैतूल, खण्डवा, धार और हातोद से मिले मरीजों को इलाज के लिए इंदौर के शासकीय और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में इंदौर में कुल 11 मरीज उपचाररत हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार की टीम इंदौर पहुंची है। दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार, चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पीडियाट्रिक यूनिट में चार मरीज, एमवाय अस्पताल में छह मरीज और बांबे अस्पताल में एक मरीज का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है।
जीबीएस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी इंदौर पहुंचे। टीम में दिल्ली से डॉ. अवधेश कुमार, कोलकाता से डॉ. नंदिता दास और डॉ. गौतम चौधरी तथा भोपाल से राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉ. अश्विन भागवत शामिल हैं। टीम ने अस्पतालों में जाकर मरीजों की स्थिति देखी और आवश्यक जांच सैंपल भी एकत्र किए।
इंदौर में प्राथमिक जांच के बाद विशेषज्ञों की टीम नीमच के लिए रवाना हो गई है। यह टीम देश के विभिन्न हिस्सों में किसी भी बीमारी के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर वहां जाकर कारणों की पहचान करती है। इससे पहले भी इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से बीमारियों के फैलने की जांच के लिए टीम आ चुकी है।
विशेषज्ञों के अनुसार GBS एक दुर्लभ लेकिन गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से नसों पर हमला करने लगती है। इससे नसों में सूजन और कमजोरी आ जाती है। बीमारी की शुरुआत आमतौर पर पैरों से होती है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। जब यह फेफड़ों तक पहुंचती है, तो मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है।
डॉक्टरों का कहना है कि जीबीएस के लक्षण दिखते ही मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस बीमारी का इलाज महंगा होता है, जिसमें मरीज के वजन के अनुसार विशेष इंजेक्शन लगाए जाते हैं। समय पर उपचार से मरीज की जान बचाई जा सकती है।
यह भी पढ़ें- MP में 10 साल की मासूम से तीन महीने तक अश्लीलता, मोबाइल पर भेजे न्यूड फोटो... धमकी देकर चुप कराया
यह भी पढ़ें- सिर मुंडवाया, दाढ़ी खींची... MP के राजगढ़ में चोरी के शक में युवक को बांधकर पीटा; वीडियो वायरल