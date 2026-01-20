MP में GBS का खतरा बढ़ा, इंदौर के अस्पतालों में 11 मरीज भर्ती, वेंटिलेटर पर दो बच्चे... स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। मनासा, नीमच, बैतूल, खण्डवा, धार और हातोद से मिले मरीजों को इलाज के लिए इंदौर के शासकीय और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में इंदौर में कुल 11 मरीज उपचाररत हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार की टीम इंदौर पहुंची है। दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।

अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति जानकारी के अनुसार, चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पीडियाट्रिक यूनिट में चार मरीज, एमवाय अस्पताल में छह मरीज और बांबे अस्पताल में एक मरीज का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है।