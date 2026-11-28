नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। रैपुरा तहसील एवं शाहनगर थाना क्षेत्र के गजंदा और सलैया फेरन गांवों के 21 मजदूर महिलाओं और बच्चों सहित पिछले करीब दो माह से कर्नाटक के विजयपुर जिले की इंडी तहसील के पास फंसे हुए हैं। मजदूरों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें औरंगाबाद में काम दिलाने का झांसा देकर महाराष्ट्र ले जाया गया, लेकिन बाद में कर्नाटक में गन्ने की कटाई और लोडिंग के काम में लगा दिया गया।

वहां मजदूरों से रोजाना 14 से 15 घंटे काम कराया जा रहा है। दो माह से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और उन्हें घर वापस भी नहीं आने दिया जा रहा है। मजदूरों में नौ महिलाएं और दस बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार को परेशान परिजन बोरी चौकी पहुंचे और चौकी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर अपने परिजनों को मुक्त कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।