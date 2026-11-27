नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के मझगवां वन परिक्षेत्र में कथित अवैध उत्खनन का मामला अब केवल लीज की निर्धारित सीमा से बाहर खुदाई तक सीमित नहीं रह गया है। जरिहा से सिलौरा और प्रतापपुर तक सामने आ रही शिकायतों ने सरकारी जमीन, वनभूमि और आदिवासियों की निजी आराजियों पर हो रहे उत्खनन की निगरानी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि अवैध उत्खनन का विरोध करने वाले आदिवासी को ही पुलिस के सामने कथित तौर पर डराने-धमकाने की स्थिति बन रही है। गुरुवार की रात जरिहा में हुई घटना ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने मोबाइल छीनने का किया प्रयास आरोप है कि सरकारी जमीन पर हो रही खुदाई का विरोध करने पहुंचे गोविंद कोल को मदद देने के बजाय डायल 112 के जवानों ने ही उल्टा धमकाया और उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। साथ ही धमकाते हुए शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध उत्खनन को जिला कलेक्टर के आदेश से होना बता दिया। एक तरफ जहां आरक्षक का अपरहण के केस में नाम आने का मामला शांत भी नहीं हुआ था। वहीं पुलिस द्वारा अवैध खननकारियों को संरक्षण प्रदान करते हुए आदिवासियों को धमकाने व जिला कलेक्टर को दागदार बनाने का वीडियो ने एक बार फिर खाकी की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है।