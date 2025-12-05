मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महाकाल मंदिर सुरक्षा में बड़ा बदलाव, पहली बार हथियारों के साथ उच्च प्रशिक्षित गार्ड होंगे तैनात, 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू

    Mahakaleshwar Tepmle Security: उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में 1 जनवरी 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्तमान सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल का ठेका समाप्त होने के बाद, मंदिर समिति ने दिल्ली की एक नई कंपनी को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। यह कंपनी 1000 गार्डों की तैनाती करेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 12:39:47 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 12:47:47 AM (IST)
    महाकाल मंदिर सुरक्षा में बड़ा बदलाव, पहली बार हथियारों के साथ उच्च प्रशिक्षित गार्ड होंगे तैनात, 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू
    महाकाल मंदिर की सुरक्षा अब दिल्ली की कंपनी संभालेगी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 1 जनवरी 2026 से दिल्ली की कंपनी संभालेगी सुरक्षा
    2. नई कंपनी 1000 गार्डों के साथ सुरक्षा व्यवस्था करेगी
    3. वर्तमान सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल का ठेका समाप्त हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से दिल्ली की कंपनी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेगी। वर्तमान सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल का ठेका समाप्त होने के बाद मंदिर समिति ने टेंडर जारी कर नई कंपनी को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है।

    naidunia_image

    कंपनी एक हजार गार्ड के साथ काम संभालेगी। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया नई कंपनी को ठेका दे दिया गया है। जल्द ही सेवा शर्तों के आधार पर कंपनी के साथ अनुबंध होगा। इसके बाद कंपनी सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। पहली बार कुछ नई शर्तों के साथ कंपनी को ठेका दिया गया है।


    naidunia_image

    इसके अंतर्गत कंपनी से हथियारों के साथ कुछ गार्ड की मांग की गई है। इसके साथ ही कंपनी को मंदिर में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हेंड मेटल डिटेक्टर, वाकी-टाकी के साथ उच्च प्रशिक्षित गार्डों की तैनाती करना होगी। इससे पहले सुरक्षा का व्यवस्था संभाल रही क्रिस्टल कंपनी में 700 गार्ड तैनात थे।

    यह भी पढ़ें- 'अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो...', BJP मंत्री के विवादित वीडियो मचा बवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई मांगी

    यह भी पढ़ें- सागर में पार्षद नईम खान की संदिग्ध मौत, BJP से निष्कासित, पत्नी और परिवार के आरोपों से मामला पेचीदा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.