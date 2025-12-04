MP के इस प्राचीन मंदिर में साधु वेश में आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरुनानक देव ने भी लगाया था आसन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की जयंती गुरुवार को हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न अनुष्ठान-पूजन हो रहे हैं। कृष्णपुरा छत्री पर भगवान दत्तात्रेय का प्राचीन मंदिर है। जहां 750 वर्षों से ‘दिगंबरा-दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ महामंत्र गुंजायमान है। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि यहां साधु वेश में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, जबकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव महाराज ने भी आसन लगाया था।

ग्रंथ गुरु खालसा में मिलता है उल्लेख सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव महाराज 508 साल पहले इंदौर, बेटमा और ओंकारेश्वर आए थे। उनके वर्ष 1517 में आने का उल्लेख पुरातन ग्रंथ गुरु खालसा में मिलता है। इस दौरान उन्होंने कान्ह नदी के किनारे आसन लगाया था। इस स्थान पर सिख समाज ने गुरुद्वारा इमली साहिब बनाया है। उसी दौरान दत्त मंदिर में भी उन्होंने साधु-संन्यासियों से धर्म चर्चा की थी।