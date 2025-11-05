मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    "...तो जेल में डाल दूंगी", ड‍िप्‍टी SP पत्‍नी और डॉक्टर पत‍ि के बीच विवाद, कोर्ट पहुंचा मामला

    आजमगढ़ में पुलिस विभाग की एक अधिकारी और उनके डॉक्टर पति के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम के बीच बच्चे के टाइटल बदलने और साथ रहने को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए हैं। दोनों के रिश्ते में इतनी दरार आ गई है कि डॉक्टर पति ने तलाक के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 06:13:58 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 06:13:58 PM (IST)
    "...तो जेल में डाल दूंगी", ड‍िप्‍टी SP पत्‍नी और डॉक्टर पत‍ि के बीच विवाद, कोर्ट पहुंचा मामला
    प्रोफेसर डा. सत्यम और आस्‍था जायसवाल की व‍िवाह के दौरान तस्‍वीर। (File Photo)

    HighLights

    1. डिप्टी SP आस्था और डॉक्टर सत्यम में विवाद।
    2. बच्चे का टाइटल बदलने पर तनातनी बढ़ी।
    3. पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी।

    डिजिटल डेस्क: UP के आजमगढ़ में सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम के बीच विवाद गहराता जा रहा है। डॉक्टर सत्यम का आरोप है कि उनकी पत्नी ने बच्चे का टाइटल बिना पूछे बदल दिया और जब उन्होंने दोबारा घर चलने की बात की, तो आस्था ने जेल में डाल देने की धमकी दी। डॉ. सत्यम ने बताया कि उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में वाद दायर कर दिया है।

    दोनों की शादी जून 2023 में सहमति से हुई थी। शादी के एक माह बाद ही उनके बीच मतभेद शुरू हो गए थे। उस समय आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। अप्रैल 2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ समय बाद यह खुशी तनाव में बदल गई।


    डॉ. सत्यम ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में जब उनका परिवार बच्चे को देखने पहुंचा, तो आस्था की मां ने उन्हें घर से चले जाने को कहा। इसके बाद अक्टूबर 2024 में जब उन्होंने पत्नी से दोबारा घर चलने को कहा, तो आस्था ने स्पष्ट कहा कि वह न तो घर जाएंगी और न ही उनके साथ रहेंगी। अधिक बोलने पर जेल में डाल देने की धमकी दी गई।

    मार्च 2025 में डॉक्टर सत्यम ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने इस मामले की जानकारी एसपी डॉ. अनिल कुमार को भी दी। एसपी का कहना है कि यह पति-पत्नी के बीच का व्यक्तिगत विवाद है, और डॉक्टर सत्यम ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।

    यह भी पढ़ें- UP Crime: पत्नी की हत्या कर 22 दिन बाद रचा गुमशुदगी का ड्रामा... निकाह से मौत तक हैवान पति का खौफनाक सच!

    वहीं, बलिया की निवासी सीओ सदर आस्था जायसवाल ने पति द्वारा लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि अगर वह प्रताड़ित करना चाहतीं, तो पहले ही मामला दर्ज करा देतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पति न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद उनके कार्यालय में आकर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। वर्तमान में दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

    यह भी पढ़ें- UP Accident: श्रद्धालुओं से भरा ऑटो नाले में पलटा, हादसे में दो की दर्दनाक मौत, नौ घायल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.