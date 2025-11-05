डिजिटल डेस्क: UP के आजमगढ़ में सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम के बीच विवाद गहराता जा रहा है। डॉक्टर सत्यम का आरोप है कि उनकी पत्नी ने बच्चे का टाइटल बिना पूछे बदल दिया और जब उन्होंने दोबारा घर चलने की बात की, तो आस्था ने जेल में डाल देने की धमकी दी। डॉ. सत्यम ने बताया कि उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में वाद दायर कर दिया है।

दोनों की शादी जून 2023 में सहमति से हुई थी। शादी के एक माह बाद ही उनके बीच मतभेद शुरू हो गए थे। उस समय आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। अप्रैल 2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ समय बाद यह खुशी तनाव में बदल गई।