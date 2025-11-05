डिजिटल डेस्क: UP के आजमगढ़ में सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम के बीच विवाद गहराता जा रहा है। डॉक्टर सत्यम का आरोप है कि उनकी पत्नी ने बच्चे का टाइटल बिना पूछे बदल दिया और जब उन्होंने दोबारा घर चलने की बात की, तो आस्था ने जेल में डाल देने की धमकी दी। डॉ. सत्यम ने बताया कि उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में वाद दायर कर दिया है।
दोनों की शादी जून 2023 में सहमति से हुई थी। शादी के एक माह बाद ही उनके बीच मतभेद शुरू हो गए थे। उस समय आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। अप्रैल 2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ समय बाद यह खुशी तनाव में बदल गई।
डॉ. सत्यम ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में जब उनका परिवार बच्चे को देखने पहुंचा, तो आस्था की मां ने उन्हें घर से चले जाने को कहा। इसके बाद अक्टूबर 2024 में जब उन्होंने पत्नी से दोबारा घर चलने को कहा, तो आस्था ने स्पष्ट कहा कि वह न तो घर जाएंगी और न ही उनके साथ रहेंगी। अधिक बोलने पर जेल में डाल देने की धमकी दी गई।
मार्च 2025 में डॉक्टर सत्यम ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने इस मामले की जानकारी एसपी डॉ. अनिल कुमार को भी दी। एसपी का कहना है कि यह पति-पत्नी के बीच का व्यक्तिगत विवाद है, और डॉक्टर सत्यम ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।
वहीं, बलिया की निवासी सीओ सदर आस्था जायसवाल ने पति द्वारा लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि अगर वह प्रताड़ित करना चाहतीं, तो पहले ही मामला दर्ज करा देतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पति न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद उनके कार्यालय में आकर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। वर्तमान में दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।
