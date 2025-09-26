मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Top News: लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये, बैंक का बड़ा घोटाला, बदल दिया 4.5 करोड़ रुपए का सोना

    Top MP News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना में बड़ा ऐलान किया है। भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में असली सोने को बदल नकली रखने का बड़ा घोटाला सामने आया है। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री को चूहे ने काटा जिसके बाद जुर्माना लगाया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    MP Top News: लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये, बैंक का बड़ा घोटाला, बदल दिया 4.5 करोड़ रुपए का सोना
    Top MP News Today: मध्य प्रदेश की टॉप 6 न्यूज।

    HighLights

    1. सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को लेकर बड़ी घोषणा की
    2. 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम सोना बदलकर नकली रखा
    3. बेंगलुरु जाने के लिए लाउंज में बैठे यात्री को चूहे ने कुतरा था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना में बड़ा ऐलान किया है। भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अभी तक 1250 रुपये मिलते थे। साल 2028 तक राशि 3000 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    2. ग्वालियर जिले की डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में असली सोने को बदल नकली रखने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी की ऑडिट के दौरान पता चला कि 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम असली सोना बदलकर नकली रख दिया गया। गायब सोने की कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपए आंकी गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    3. इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों एक यात्री को चूहे ने काट लिया था। इस मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं लापरवाही करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को हटाकर दूसरे डॉक्टर को रखा गया है। वहीं एयरपोर्ट पर सफाई करने वाली कंपनी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    4. उत्तर मध्य रेलवे के धौलपुर-बीना के 321 किमी लंबे रेल खंड को रेल दुर्घटना रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से लैस आधुनिक टक्कररोधी तकनीक कवच 4.0 से लैस किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। संबंधित कंपनी ने प्राथमिक कार्य भी शुरू कर दिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    5. धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम आली से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर 5 वर्षीय मासूम की धारदार फालिया से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    6. जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला भाजपा के सुभाषचंद्र बोस मंडल अध्यक्ष अमित राय की मां अनुसुईया राय के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना है। यह वारदात जयप्रकाश नगर दुर्गा मंदिर के पास शुक्रवार सुबह घटी, जब अनुसुईया राय मंदिर में दर्शन करने गई थीं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.