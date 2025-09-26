MP Top News: लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये, बैंक का बड़ा घोटाला, बदल दिया 4.5 करोड़ रुपए का सोना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना में बड़ा ऐलान किया है। भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अभी तक 1250 रुपये मिलते थे। साल 2028 तक राशि 3000 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. ग्वालियर जिले की डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में असली सोने को बदल नकली रखने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी की ऑडिट के दौरान पता चला कि 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम असली सोना बदलकर नकली रख दिया गया। गायब सोने की कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपए आंकी गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)