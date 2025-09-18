MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, ट्रेन की छत पर चढ़कर युवक का हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के पन्ना में दुनिया का सबसे बड़ा और बेशकीमती 150 कैरेट का हीरा मिलने का दावा सामने आया है। लेकिन हीरा कार्यालय में जमा होने से पहले ही खदान के पट्टा धारकों के आपसी विवाद के कारण यह गायब हो गया। इस मामले में जयबहादुर सिंह ने हीरे के गायब होने की लिखित शिकायत हीरा कार्यालय और पुलिस कोतवाली में दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। (पढ़ें पूरी खबर)

कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी यात्री ट्रेन की छत व टावर में शनिवार-रविवार की रात को अचानक एक युवक ऊपर चढ़ गया। गनीमत रही कि युवक ट्रेन में खड़ा नहीं हुआ और उसके चलते दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से बच गया। युवक जनरल बोगी में यात्रा कर रहा था और भीड़ के कारण जगह न मिलने के कारण उसने यह पूरा हंगामा किया। (पढ़ें पूरी खबर)

बालाघाट में वन विभाग के बीट गार्ड मत्तम नगपुरे को ईओडब्ल्यू ने रिश्वत लेते पकड़ा। नवेगांव के राजेन्द्र धुर्वे से मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपये मांगे थे। राजेन्द्र के परिवार को 75 लाख रुपये मुआवजा मिलना है। विस्थापन प्रक्रिया में सोनेवानी, चिखलाबड्डी और नवेगांव के ग्रामीणों को 15-15 लाख रुपये प्रति यूनिट मिल रहे हैं। (पढ़ें पूरी खबर) इंदौर में सांवेर डार पर भाजपा विधायक गोलू शुक्ला की बस ने बुधवार देर रात बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में घायल 10 साल के तेजस सोलंकी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। (पढ़ें पूरी खबर)