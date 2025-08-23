MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MP के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, 11वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। महानद्दा में आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर सांसद सहित मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे। यह फ्लाईओवर 1150 करोड़ की लागत से बना है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

2. मध्य प्रदेश के दतिया शहर के सुनसान इलाके में स्थित उडनू की टोरिया मंदिर पर अपने दो साथियों के साथ स्कूटी पर सवार होकर दर्शन करने गई 11वीं की नाबालिग छात्रा के साथ पांच लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना शुक्रवार की बताई जाती है, जिसका मामला पुलिस देर रात दर्ज कर सकी। घटना को लेकर नाबालिग के स्वजन व ग्रामीणों ने देर रात तक सिविल लाइन थाने को घेरे रखा। उन्होंने घटना को लेकर पुलिस के सामने विरोध जताया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)