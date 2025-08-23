MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : MP के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, 11वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। महानद्दा में आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर सांसद सहित मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे। यह फ्लाईओवर 1150 करोड़ की लागत से बना है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
2. मध्य प्रदेश के दतिया शहर के सुनसान इलाके में स्थित उडनू की टोरिया मंदिर पर अपने दो साथियों के साथ स्कूटी पर सवार होकर दर्शन करने गई 11वीं की नाबालिग छात्रा के साथ पांच लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना शुक्रवार की बताई जाती है, जिसका मामला पुलिस देर रात दर्ज कर सकी। घटना को लेकर नाबालिग के स्वजन व ग्रामीणों ने देर रात तक सिविल लाइन थाने को घेरे रखा। उन्होंने घटना को लेकर पुलिस के सामने विरोध जताया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
3. इंदौर शहर में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कनाड़िया इलाके में एक युवक के गले पर चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मिलन हाइट्स निवासी पाइप कारोबारी चिराग जैन की हत्या हुई हैं। इस मामले में उनके पार्टनर विवेक जैन निवासी तिलक नगर पर उसे चाकू मारने का आरोप लगा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
4. ऑनलाइन गेमिंग से अपना सबकुछ गंवा रही युवा पीढ़ी और इसकी लत का शिकार हुए अपने नौनिहालों को गंवा रहे परिवारों को अब जाकर राहत मिलने की उम्मीद जागी है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाए जाने की राह भी साफ हो गई है। देशभर में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि गंवाने के अलावा सैकड़ों युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
5. कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के बीच बाजार मानसरोवर कालोनी निवासी रोहित चंचलानी की बेदम पिटाई कर चार लोगों ने हत्या कर दी थी। मामले में मृतक की बहन कशिश चंचलानी ने गठित एसआईटी पर सवाल उठाए। कशिश ने जांच में लिपापोती का आरोप लगाया है और शनिवार को आ रहे मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। इसके बाद पुलिस कशिश को खोज रही है। रोहित के साथ दीपक मोटवानी सहित तीन अन्य युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें गंभीर रोहित की जबलपुर में इलाज दौरान मौत ही गई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
6. छिंदवाड़ा में गुरुवार रात भगवती पति अनिल पराची निवासी सावरवानी ने अपने गर्भवती पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 3 बजे 108 एम्बुलेंस को फोन किया। एंबुलेंस चालक लगभग 3:30 बजे सावरवानी ग्राम से गर्भवती महिला को लेकर निकल गया। महिला के पति ने बताया कि एम्बुलेंस चालक द्वारा झिरपा पहुंचकर गाड़ी खड़ी कर दी और सो गया हमने बार-बार उससे हाथ पैर जोड़े तब जाकर उसने गाड़ी चालू की। तुलतुला मंदिर के पास जंगल में मेरी पत्नी की गाड़ी मे ही डिलीवरी हो गई बच्चा आधा फंस गया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)