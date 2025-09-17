मेरी खबरें
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पीएम नरेन्द्र मोदी ने धार से दिया स्वदेशी का मंत्र, पन्ना में दिल दहलाने वाली वारदात

    MP News | MP Top News | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। शहर के पन्ना के अजयगढ़ थाना के माधोगंज इलाके मे मां और उसके मासूम बच्चे की निर्मम हत्या से इलाके मे हड़कंप मच गया।

    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पीएम नरेन्द्र मोदी ने धार से दिया स्वदेशी का मंत्र, पन्ना में दिल दहलाने वाली वारदात
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. पीएम नरेन्द्र मोदी ने धार से दिया स्वदेशी का मंत्र
    2. पन्ना में दिल दहलाने वाली वारदात
    3. बालाघाट में फिर सक्रिय हुए नक्सली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ और सुमन सखी चैटबाट का लोकार्पण किया। (पढ़ें पूरी खबर)

    अजयगढ़ थाना के माधोगंज इलाके मे मां और उसके मासूम बच्चे की निर्मम हत्या से इलाके मे हड़कंप मच गया माधोगंज के रहूनिया मे रहने वाली 25 वर्षीय सोनू कुशवाहा पति रामनारायण कुशवाहा व उसके 5 साल के मासूम बेटे की उसके घर पर अज्ञात हत्यारो ने कुरुरता से हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। (पढ़ें पूरी खबर)

    बालाघाट जिले में लंबे समय से पुलिस नक्सलियों पर हावी दिख रही है और लगातार उनके नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है इसी बीच बीती रात माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और ग्राम चौरिया के ग्रामीण देवेंद्र यादव को पुलिस का मुखबिर होने के संदेह पर अगवा कर लिया है। (पढ़ें पूरी खबर)

    भिंड के असवार थाना क्षेत्र में बरहा नहर के पास एक अनियंत्रित जीप ने बाइक को टक्‍कर मार दी। जिससे बाइक सहित तीन लोग नहर में जा गिरे। घटना की जानकारी लगते ही असवार थाना प्रभारी नितेंद्र मावई पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और नहर में रेस्‍क्‍यू शुरू कराया। शाम को नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया है, वहीं रात तीन बजे नहर पर बने पुल से करीब 400 मीटर दूर दो लोगों के शव मिल गए। (पढ़ें पूरी खबर)

    शारदीय नवरात्र आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। देवी मंदिरों में दर्शन के लिए देशभर से भक्तों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी (कटरा), शारदा माता (मैहर) और ज्वाला देवी जैसे प्रमुख शक्ति पीठों की यात्रा करेंगे। (पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश प्रदेश में एक नए स्वास्थ्य संकट ने दस्तक दी है। यह जीवाणु (बैक्टीरिया) का संक्रमण है, जिसकी पहचान मेलिओइडोसिस बीमारी के रूप में हुई है। इसके लक्षण बिल्कुल टीबी जैसे होते हैं। अगर मरीज का गलत इलाज हो जाए तो जीवन पर खतरा हो जाता है। (पढ़ें पूरी खबर)

