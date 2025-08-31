MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जीतू पटवारी की कार पर पथराव, फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे शहडोल के 4 बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रतलाम में एक सभा को संबोधित करने आ रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर पथराव कर कांच फोड़ने की घटना सामने आई है। मांगरोल फंटे पर धाकड़ समाज के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे भी दिखाए। ( खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें )

सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम कराड़िया परी में शनिवार रात एक बच्चे का शव हार्वेस्टर मशीन के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के चेहरे, हाथ, गले पर धारदार हथियार से वार के 17 निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उज्जैन शहर में पेयजल का प्रमुख स्त्रोत गंभीर डैम पानी से लबालब हो गया है। पानी कम करने के लिए इसका एक गेट खोला गया है। इंदौर के यशवंत सागर बांध के गेट खोले जाने के बाद गंभीर बांध में लगातार पानी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद यह पूर्ण जल संग्रहण क्षमता 2250 एमसीएफटी भर गया।