MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जीतू पटवारी की कार पर पथराव, फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे शहडोल के 4 बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रतलाम में एक सभा को संबोधित करने आ रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर पथराव कर कांच फोड़ने की घटना सामने आई है। मांगरोल फंटे पर धाकड़ समाज के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे भी दिखाए। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात रेडिया कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक पॉडकास्ट में कही बात से जर्मनी के खिलाड़ी ने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की। अब यहां के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम कराड़िया परी में शनिवार रात एक बच्चे का शव हार्वेस्टर मशीन के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के चेहरे, हाथ, गले पर धारदार हथियार से वार के 17 निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
उज्जैन शहर में पेयजल का प्रमुख स्त्रोत गंभीर डैम पानी से लबालब हो गया है। पानी कम करने के लिए इसका एक गेट खोला गया है। इंदौर के यशवंत सागर बांध के गेट खोले जाने के बाद गंभीर बांध में लगातार पानी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद यह पूर्ण जल संग्रहण क्षमता 2250 एमसीएफटी भर गया। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
विजय नगर थाना क्षेत्र निवासी एमपीईबी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो युवकों ने सोना बताकर पीतल की गुरिया वाली माला पकड़ाया। उसे गिरवीं रखने का बोलकर बदले में मिले लिए सात लाख रुपये हड़प लिए। आरोपितों ने ठगी से पहले सेवानिवृत्त कर्मी को विश्वास में लिया। फिर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रों की फीस शासन की ओर से स्कूलों को दी जाती है। जिले के प्राइवेट स्कूलों को आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति दो साल से नहीं मिली है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)