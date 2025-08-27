मेरी खबरें
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : विधायक ने कलेक्‍टर को मारने के लिए उठाया हाथ, कुत्ता गुम हुआ तो कांस्टेबल को पीटा

    MP News | MP Top News | मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीजेपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह मामला खाद की किल्लत से जुड़ा है, जिसका बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा विरोध कर रहे थे। खरगोन जिले में पालतू कुत्तों के गुम होने पर नाराज रिजर्व इंस्पेक्टर (आरआई) ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 06:02:45 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 06:11:05 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. भिंड विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा
    2. RI ने पालतू कुत्ता गुम होने पर कांस्टेबल को पीटा
    3. MP की सींगरी नदी में बहा 45 साल का शख्स

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा चर्चा में हैं, जहां उन्होंने कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों के साथ नारेबाजी की। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार किया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    खरगोन जिले में आवारा श्वान का आतंक पहले से ही एक मुद्दा बना हुआ है। वहीं पालतू श्वानों के गुम होने पर एक नाराज रिजर्व इंस्पेक्टर (आरआई) ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। इसके बाद जेएस संगठन और कांस्टेबल के स्वजन जब अजाक्स थाने में पहुंचे तो वहां FIR लिखने से मना कर दिया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    नरसिंहपुर। शहर में हुई एक दुखद घटना में, बुधवार सुबह 45 वर्षीय गुड्डू जाट, जिन्हें 'अंबानी' के नाम से भी जाना जाता था, सिंगरी नदी के तेज बहाव में बह गए। यह हादसा तब हुआ जब वे बारिश के कारण उफनाई नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    महू स्थित आर्मी वार कालेज में युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर दो दिवसीय विशिष्ट त्रि-सेवा सेमिनार, 'रण संवाद-2025' का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा उद्योग के प्रमुखों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पेशेवर शामिल हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    छतरपुर में छोटी नदी नालों से अवैध खनन कर बालू की सप्लाई करने वाले खनन माफिया कार्रवाई करने वाली टीमों पर भारी पड़ रहे हैं। यह लोग माइनिंग अधिकारियों पर जवाबी हमला कर देते हैं और ट्रैक्टरों को लेकर भाग जाते हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    कटनी में कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के भट्टा मोहल्ला में गणेश पंडाल के पास एक युवक को तीन युवकों ने चाकू से गोद दिया। स्वजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

