खरगोन जिले में आवारा श्वान का आतंक पहले से ही एक मुद्दा बना हुआ है। वहीं पालतू श्वानों के गुम होने पर एक नाराज रिजर्व इंस्पेक्टर (आरआई) ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। इसके बाद जेएस संगठन और कांस्टेबल के स्वजन जब अजाक्स थाने में पहुंचे तो वहां FIR लिखने से मना कर दिया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)