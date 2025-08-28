MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : खरगोन में आदिवासी समाज का प्रदर्शन, भोपाल के शूटर्स पर कारतूस तस्करी की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में रक्षित निरीक्षक(आरआई) द्वारा आरक्षक से मारपीट के मामले में गुरुवार को आदिवासी समाज ने विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जयस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, इनके साथ ही विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक भी मौजूद रहे। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
भोपाल जिले के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शूटर्स पर कारतूसों की तस्करी करने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि उनसे जिला प्रशासन और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। दो दिन में टीम ने 32 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटर्स से पूछताछ कर ली है, जबकि 48 शूटर्स से पूछताछ की जानी बाकि है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
दतिया जिले से मोर छठ मेले में दुकान लगाने आए एक परिवार को बड़ा सदमा लगा है। ग्वालियर के डबरा के पास स्थित हरसी हाई लेवल नहर में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई। उनकी पहचान 18 वर्षीय गुनगुन मोगिया और 16 वर्षीय भाई गौरव के रूप में हुई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील से माता वैष्णो देवी यात्रा पर गए लोगों में से लापता दो युवक परमानंद गुर्जर और अर्जुन गुर्जर सकुशल मिल गए हैं। वे जम्मू से ट्रेन में बैठकर मंदसौर के लिए निकल गए हैं। वहीं तीन घायलों का कटरा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 से तीन वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बच्ची शौच के लिए अपने परिवार से कुछ दूरी पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
कैलारस में यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने नेशनल हाइवे 552 पर थाने के सामने चक्काजाम कर दिया। सुबह साढ़े नौ बजे से जाम एक घंटे लगा रहा। किसानों का आरोप है कि चार दिन से टोकन हाथ मे लेकर घूम रहे है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)