MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : खरगोन में आदिवासी समाज का प्रदर्शन, भोपाल के शूटर्स पर कारतूस तस्करी की आशंका

भोपाल जिले के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शूटर्स पर कारतूसों की तस्करी करने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि उनसे जिला प्रशासन और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। दो दिन में टीम ने 32 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटर्स से पूछताछ कर ली है, जबकि 48 शूटर्स से पूछताछ की जानी बाकि है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)