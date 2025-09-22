MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : बस ने 500 मीटर तक घसीटा, जहरीली गैस से दो कर्मचारी बेहोश, पत्नी की चाकू मारकर हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भिंड में मालनपुर से होकर निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बाराहेड़ पेड़ा के पास सोमवार की सुबह ड्यूटी पर बाइक से जा रहे युवक को बस ने टक्कर मार दी। बस करीब आधा किलोमीटर तक बाइक समेत युवक को घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

सतना में जहरीली गैस से दो कर्मचारी हुए बेहोश सतना के क्रिस्टकुला स्कूल के पास सीवर लाइन सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी से ही कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)