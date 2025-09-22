मेरी खबरें
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : बस ने 500 मीटर तक घसीटा, जहरीली गैस से दो कर्मचारी बेहोश, पत्नी की चाकू मारकर हत्या

    MP Top News: भिंड में ड्यूटी पर बाइक से जा रहे युवक को बस ने टक्कर मार दी। सीवर लाइन सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। खंडवा जिले के ग्राम डिगरिस से बाइक पर खंडवा शहर आ रहे दंपती के साथ रविवार रात हुई चाकू बाजी की घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 05:51:51 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 05:51:51 PM (IST)
    HighLights

    1. मालिक की बेटी को भगाने से पहले पकड़ाया युवक।
    2. खंडवा में पति के सामने पत्नी की चाकू मारकर हत्या।
    3. मैहर की मां शारदा मंदिर में शुरू हुआ नवरात्र उत्सव।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भिंड में मालनपुर से होकर निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बाराहेड़ पेड़ा के पास सोमवार की सुबह ड्यूटी पर बाइक से जा रहे युवक को बस ने टक्कर मार दी। बस करीब आधा किलोमीटर तक बाइक समेत युवक को घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    सतना में जहरीली गैस से दो कर्मचारी हुए बेहोश

    सतना के क्रिस्टकुला स्कूल के पास सीवर लाइन सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी से ही कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मालिक की बेटी को भगाने से पहले पकड़ाया युवक

    जबलपुर के खमरिया में एक युवक ने नाम-धर्म छिपाकर कैफे में नौकरी की। इस दौरान कैफे संचालक की बड़ी बेटी से 2 लाख रुपये ले लिए। बाद में छोटी बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। दोस्त को लेकर उसे भगाने के लिए घर पहुंचा तो परिजनों ने पकड़कर उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    खंडवा में पति के सामने पत्नी की चाकू मारकर हत्या

    खंडवा जिले के ग्राम डिगरिस से बाइक पर खंडवा शहर आ रहे दंपती के साथ रविवार रात हुई चाकू बाजी की घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं महिला के पति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला लूटपाट का बताया जा रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मैहर की मां शारदा मंदिर में शुरू हुआ नवरात्र उत्सव

    त्रिकूट पर्वत पर विराजीं मां शारदा के धाम में शारदेय नवरात्र मेला आज से शुरू हो गया है। 10 दिन तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचेंगे। नवरात्र के पहले दिन सुबह 9 बजे तक दर्शनार्थियों की संख्या 58 हजार के ऊपर पहुंच गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    नवरात्र में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

    शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो गए हैं। शास्त्रोक्त विधि से माता के मंदिरों के साथ कई घरों में घटस्थापना और पूजन सुबह से ही शुरू हो गया है। नंगे पैर चलकर भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

