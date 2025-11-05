MP Top News: जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर हादसे में चार लोगों की मौत, शहडोल कलेक्टर पर लगा 2 लाख का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग में कहानी देवी के पास ट्रक से भिड़ंत होने पर बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई। बुधवार की शाम शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहानी देवरी के पास ट्रैक और बाइक में आमने-सामने भिड़त हुई। बाइक चालक युवक,उसमे सवार दो महिलाएं और एक बालिका की भी मौत हुई है। मृतक जबलपुर जिले के कुंडम थाना अंतर्गत बताए जा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग में जमी को लेकर विवाद में चार लोग घायल हो गए। घायलों ने हमला करने वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चाकू और लट्ठ से हमला किया गया। खेत पर कब्जा करने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)