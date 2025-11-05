MP Top News: जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर हादसे में चार लोगों की मौत, शहडोल कलेक्टर पर लगा 2 लाख का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग में कहानी देवी के पास ट्रक से भिड़ंत होने पर बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई। बुधवार की शाम शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहानी देवरी के पास ट्रैक और बाइक में आमने-सामने भिड़त हुई। बाइक चालक युवक,उसमे सवार दो महिलाएं और एक बालिका की भी मौत हुई है। मृतक जबलपुर जिले के कुंडम थाना अंतर्गत बताए जा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ठिबगांव बुजुर्ग में जमी को लेकर विवाद में चार लोग घायल हो गए। घायलों ने हमला करने वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चाकू और लट्ठ से हमला किया गया। खेत पर कब्जा करने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर को जुर्माना राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
जबलपुर शहर के सदर बाजार इलाके में किराए के घर में एक महिला की लाश मिली है। महिला एक युवक के साथ यहां रहती थी। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को शक है कि वहीं युवक महिला की हत्या कर फरार हो गया है। मकान मालिक सहित किसी को भी उनका नाम और वो कहा के रहने वाले हैं यह तक नहीं मालूम है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मुबंई से जबलपुर आने वाले विमान का पायलट गायब होने से विमान तल पर यात्री विमान उड़ने का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद जब पायलेट के संबंध में जानकारी नहीं मिली तो दूसरे पायलेट का इंतजाम किया गया। जिसके बाद विमान ने जबलपुर के लिए उड़ान भरी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मुरैना में चंबल नदी किनारे राजस्थान के करौली निवासी रूप सिंह पर सोमवार शाम शौच के बाद पानी में हाथ धोते समय तीन मगरमच्छों ने हमला कर दिया और उसे गहरे पानी में खींच ले गए। दो दिनों से एसडीईआरएफ और पुलिस द्वारा लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)