    MP Top News Today: हवाला मामले की चिंगारी से उठता धुआं जल्द बंद होता नहीं दिख रहा है। पुलिस कप्तान, एएसपी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम में प्रकरण पर जांच चल रही है। कटनी में चार पुलिसकर्मियों को आईजी जबलपुर ने जिले से बाहर कर दिया है। रविन्द्र दुबे, राजेन्द्र उइके, शिव पटेल और प्रशांत विश्वकर्मा का ट्रांसफर किया गया है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 05:55:00 PM (IST)
    MP Top News: सिवनी हवाला कांड के बाद मचा हड़कंप, कंट्रोल रूम में डटे आइजी-डीइजी, कटनी में भी 4 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन
    HighLights

    1. सिवनी कंट्रोल रूम में डटे आइजी-डीइजी, मामले की जांच जारी
    2. सिवनी के बाद कटनी में चार पुलिसकर्मियों पर हुआ बड़ा एक्शन
    3. कार चालक की लापरवाही से पुलिस हवलदार रमेश जाटव की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सिवनी में जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता 10 अक्टूबर से जबलपुर आइजी के निर्देशन में प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं। वहीं 13 अक्टूबर की सुबह सिवनी पुलिस कंट्रोल में जबलपुर आइजी प्रमोद वर्मा, छिंदवाड़ा डीईजी राकेश कुमार सिंह भी पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस कप्तान, एएसपी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम में प्रकरण पर जांच चल रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    कटनी में चार पुलिसकर्मियों को आईजी जबलपुर ने जिले से बाहर कर दिया है। रविन्द्र दुबे, राजेन्द्र उइके, शिव पटेल और प्रशांत विश्वकर्मा को छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी और नरसिंहपुर ट्रांसफर किया गया है। इनके सट्टा और हवाला कारोबार से जुड़े होने की चर्चा है। यह कार्रवाई सिवनी हवालाकांड के बाद हुई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    जबलपुर में एक कार चालक की लापरवाही से पुलिस हवलदार रमेश जाटव की मौत हो गई। वे मोटरसाइकिल से ड्यूटी जा रहे थे तभी कार ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोला और वे गिर गए। इसके बाद एक मालवाहक वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हवलदार जाटव 61 वर्ष के थे और फरवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    श्योपुर जिले के लक्ष्मणपुरा गांव में दीपावली के लिए मिट्टी लेने गए लोगों पर मिट्टी का टीला ढह गया, जिससे एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का विजयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से गांव में मातम छा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर एक अनोखा विवाह हुआ, जहां नागपुर के मनीष बोयर और अश्विनी ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर नए जीवन की शुरुआत की। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर प्रशंसकों का मेला लगा था। जोड़े ने समाधि के फेरे लिए और गीत गुनगुनाए। यह विवाह किशोर कुमार को साक्षी मानकर किया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में एक आवारा सांड ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके पेट में सींग 6 इंच तक घुस गया। युवक को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेसहारा गोवंश की समस्या भोपाल में गंभीर है, इससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

