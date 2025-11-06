MP Top News: बिलाल ने दिनेश बनकर हिंदू महिला से किया दुष्कर्म, खरगोन में ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में एक 25 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक युवक जिसने अपना नाम दिनेश बताकर संबंध बनाए बाद में अपनी असल पहचान बताने के बाद उस पर लगातार उत्पीड़न और दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे मारपीट भी की तथा जबरन बुर्का पहनाकर साथ ले जाने का प्रयत्न किया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

पीथमपुर में इंडोरामा सेक्टर-3 स्थित शिवम इंडस्ट्रीज कंपनी में बुधवार देर रात लगी भीषण आग के बाद गुरुवार सुबह बड़ा खुलासा हुआ है। आग पूरी तरह बुझने के बाद जब फैक्ट्री परिसर में जांच की गई, तो आयल टैंकर के अंदर दो कंकाल मिले। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फैक्ट्री के ही कर्मचारी थे, जो आग की लपटों में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। (यहां पढ़े पूरी खबर)