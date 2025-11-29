MP Top News: 5 वर्ष तक के बच्चों का नहीं लगेगा किराया, इंदौर में 73 बसों के परमिट रद्द, किसानों की बढ़ी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सरकार से अनुबंधित निजी बसों का संचालन अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें पांच वर्ष तक के बच्चों का किराया नहीं लगेगा। इससे ऊपर 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा किराया देना होगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

प्रदेश में 15 साल पुरानी खटारा बसों को हटाया जाना है। इसकी के तहत इंदौर संभाग में 135 यात्री बसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेज कैरिज परमिट निरस्त किए जा रहे है। इसमें से 73 बसों के परमिट निरस्त कर दिए गए, वहीं 62 बसों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)