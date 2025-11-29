MP Top News: 5 वर्ष तक के बच्चों का नहीं लगेगा किराया, इंदौर में 73 बसों के परमिट रद्द, किसानों की बढ़ी परेशानी

मेरी खबरें
    MP Top News Today: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सरकार से अनुबंधित निजी बसों का संचालन अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें पांच वर्ष तक के बच्चों का किराया नहीं लगेगा। इंदौर संभाग में 135 यात्री बसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेज कैरिज परमिट निरस्त किए जा रहे है। कृषि सिंचाई फीडरों के बिजली शेड्यूल में बदलाव से हजारों किसान परेशानी में है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 07:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 07:55:00 PM (IST)
    1. इंदौर में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा
    2. इंदौर में 73 बसों के परमिट निरस्त कर दिए गए
    3. बिजली शेड्यूल में बदलाव से किसान हुए परेशान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सरकार से अनुबंधित निजी बसों का संचालन अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें पांच वर्ष तक के बच्चों का किराया नहीं लगेगा। इससे ऊपर 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा किराया देना होगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    प्रदेश में 15 साल पुरानी खटारा बसों को हटाया जाना है। इसकी के तहत इंदौर संभाग में 135 यात्री बसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेज कैरिज परमिट निरस्त किए जा रहे है। इसमें से 73 बसों के परमिट निरस्त कर दिए गए, वहीं 62 बसों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    इंदौर क्षेत्र में कृषि सिंचाई फीडरों के बिजली शेड्यूल में अचानक किए गए बदलाव से हजारों किसान परेशानी में हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक, किसानों को अब रात 9 बजे से 1 बजे तक और दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली मिल रही है। इस बदलाव ने किसानों में नाराजगी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 27 नवंबर तक अभ्यर्थियों को आवेदन करना थे। लगभग सवा लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए फार्म जमा किए है। आयोग ने 11 जनवरी 2026 में परीक्षा रखी है। अगले कुछ दिनों में केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    एनटीपीसी गाडरवारा स्थित थर्मल पावर प्लांट एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की घोर विफलता और लापरवाही के कारण सुर्खियों में आ गया है। डोंगरगांव थाना क्षेत्र में फ्लाई ऐश (राख) डस्ट के एक विशाल कृत्रिम पहाड़ के अचानक धंस जाने से लोडिंग कर रहे एक ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    गौहरगंज में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपित सलमान के बयान हॉस्पिटल में लिए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल पहुंचकर आरोपित सलमान के बयान दर्ज किए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद रायसेन पुलिस को आरोपी की 10 दिन की रिमांड मिली है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    सागर जिले के सानौधा थाना क्षेत्र आपसी विवाद के कारण बाप-बेटे ने मिलकर 2 युवकों की हत्या कर दी। युवक रिश्ते में आरोपी के भतीजे थे। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

