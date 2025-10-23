MP Top News: भाईदूज पर CM मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दिया तोहफा, MP भाजपा की नई टीम घोषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में भाई दूज कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बहनों के शब्द और उद्गार सुनकर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि आज बहनों को 250 रुपये की राशि शगुन के रूप में भेज रहे हैं। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्‍डेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से गुरुवार को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं किसे कौन सा पद मिला है।

भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम खिपोना में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बस्ती के भीतर अचानक एक मगरमच्छ घुस आया। ग्रामीणों में इससे अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ लिया। इंदौर-बैतूल हाईवे पर देवास जिले में बिजवाड़ में गुरुवार सुबह एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को इलाज के लिए इंदौर भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार तीनों युवक धाम कंपनी के कर्मचारी हैं।