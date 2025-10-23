मेरी खबरें
    MP Top News: भाईदूज पर CM मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दिया तोहफा, MP भाजपा की नई टीम घोषित

    MP Top News Today: भोपाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में भाईदूज कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को 250 रुपये की राशि शगुन के रूप में उनके खाते में भेजी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्‍डेलवाल ने मध्‍य प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित कर दी है।

    MP Top News: भाईदूज पर CM मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दिया तोहफा, MP भाजपा की नई टीम घोषित
    मध्य प्रदेश की टॉप छह न्यूज

    HighLights

    1. CM मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दिया भाईदूज का तोहफा
    2. भिंड जिले के गांव में मगरमच्छ घुसने से मची अफरा-तफरी
    3. इंदौर-बैतूल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में भाई दूज कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बहनों के शब्द और उद्गार सुनकर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि आज बहनों को 250 रुपये की राशि शगुन के रूप में भेज रहे हैं। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

    मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्‍डेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से गुरुवार को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं किसे कौन सा पद मिला है। (यहां पूरी खबर पढ़ें)


    भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम खिपोना में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बस्ती के भीतर अचानक एक मगरमच्छ घुस आया। ग्रामीणों में इससे अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ लिया। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

    इंदौर-बैतूल हाईवे पर देवास जिले में बिजवाड़ में गुरुवार सुबह एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को इलाज के लिए इंदौर भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार तीनों युवक धाम कंपनी के कर्मचारी हैं। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

    मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के खकनार में केले पर एमएसपी और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालकर इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। उधर खकनार क्षेत्र के केला उत्पादक किसान किशोर वासनकर ने सबसे पहले शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र और चप्पलों का मांग पूरी होने तक त्याग कर दिया है। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

    पन्ना जिले के अजयगढ़ थान क्षेत्र के ग्राम वीरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहाँ पहले पति ने अन्य साथियों के साथ मिल कर गांव में बने उसके खेत के घर पर पहुँच कर अपनी पत्नी के ऊपर लाठी डंडों से हमाल कर दिया । जिसमें 48 वर्षिय रामकली कोहरी की मौके पर ही मौत हो गई। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

