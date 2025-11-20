MP Top News: शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई के लिए CM मोहन यादव का बड़ा एलान, रीवा में वन विभाग की टीम पर हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छिंदवाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर मत्तांतरण का खेल चल रहा है। इस मामले में ईसाई मिशनरियों के सबसे ज्यादा निशाने पर भोले भाले आदिवासी रहते हैं। ताजा मामला जुन्नारदेव के बिलावर कला का है। यहां मतांतरण के आरोप में 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है। इससे पहले भी तामिया, चौरई और अन्य इलाके में भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के सतना में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने पुलिस चौकी के अंदर ही अपने एएसआई पति की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि एएसआई अपनी कथित प्रेमिका और एक बच्चे के साथ पहुंचे थे, तभी पत्नी वहां पहुंच गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
बालाघाट में माओवादी मुठभेड़ में वीरगति प्राप्त करने वाले इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का गुरुवार को उनके गृहग्राम बोहानी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने शहीद को कंधा दिया, जो उनकी वीरता के प्रति सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 66 केवी या उससे अधिक क्षमता की हाईटेंशन लाइन खेतों के ऊपर से गुजरने पर किसानों को उनकी भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार दो सौ प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि केवल 85 प्रतिशत थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना इलाके के कोड़ाझिर गांव में घर में सो रहे एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिसकी हत्या हुई उसका घर बस्ती से थोड़ा बाहर है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने उस पर हमला किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के गुना जिले में आरोन मार्ग पर ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए। इसमें से दो गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। मृतकों के नाम आकाश चौरसिया, नमोनारायण मीणा और मनीष बताए गए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
कूनो नेशनल पार्क में संरक्षण के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। भारतीय मूल की मादा चीता मुखी ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म देकर न केवल कूनो बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रच दिया है। कूनो प्रबंधन के अनुसार मां और सभी शावक पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत में जन्मी किसी मादा चीता ने देश की ही जमीन पर सफल प्रजनन किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)