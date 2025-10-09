MP Top News: कोल्ड्रिफ सीरप कंपनी का मालिक रंगनाथन गिरफ्तार, इंदौर में मेट्रो ट्रेन का 17 KM का ट्रायल रन पूरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ से 21 बच्चों की मौत के मामले में श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड के बाद छिंदवाड़ा लाने की प्रक्रिया शुरू की है। सिरप में डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) की अधिकता पाई गई थी। पुलिस ने कंपनी के मालिक के खिलाफ 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

लोक निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के हबीबगंज स्थित मणिपुरम आवास पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत की गई है। मेहरा पर विभागीय ठेके और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप हैं। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

इंदौर शहर के लिए गुरुवार का दिन एक और खुशखबर लेकर आया, शहर में पहली बार मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक चली। इस ट्रायल रन में मेट्रो ने 17 किमी की दूरी तय की। पहली बार इस इलाके में पहुंची मेट्रो रेल को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी मेट्रो केवल सुपर कॉरिडोर और उसके आस-पास के इलाके में ही चल रही थी। पहली बार यह शहर के अंदर पहुंची है। (यहां पूरी खबर पढ़ें) बिहार चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए एसआइआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को मध्य प्रदेश में कराने की तैयारी अगले चरण में पहुंच रही है। तय हुआ है कि नौ अक्टूबर से मौजूदा मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं हो पाएगा। इसी फ्रीज सूची के आधार पर मतदाताओं की जांच होगी। (यहां पूरी खबर पढ़ें)