MP Top News: लाखों पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले, पूरे राज्य में हटाए जाएंगे अतिक्रमण

    MP News: भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में नर्मदापुरम और इटारसी में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। पुलिस मुख्यालय ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी कर दी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली-पिपरिया रोड पर बना नयागांव पुल गिर गया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:56:49 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:56:49 PM (IST)
    मध्य प्रदेश की टॉप न्यूज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में नर्मदापुरम और इटारसी में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जहां से अतिक्रमण हटाया जाता है, वहां कुछ दिनों बाद फिर से हो जाता है। बाहरी लोग आकर सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    पुलिस मुख्यालय ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निधि में बढ़ोतरी कर दी है। यह इसी शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2025-26 से प्रभावी हो गई है। अब 11वीं -12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर 4 हजार के स्थान पर 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)


    मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली-पिपरिया रोड पर बना नयागांव पुल गिर गया। इस हादसे में पुल पर से गुजर रही दो वाहन भी नीचे जा गिरीं, जिसमें उस पर सवार चार लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक वाहन पर जैत जिला सीहोर के निवासी सवार थे और दूसरे वाहन पर बेरली धोखेड़ा के दो निवासी सवार थे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    छतरपुर में दहेज न मिलने पर शादी नहीं करने का एक मामला सामने आया है। यहां लड़के वाले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बरात लेकर लौट गए। अब कन्या पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    श्रीजी कंपनी में एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। कंपनी के रीवा कार्यालय में अकाउंट विभाग में कार्यरत कर्मचारी अतुल पाठक ने वर्ष 2018 से 2025 के बीच दस्तावेज़ों में हेरफेर और गलत तरीके से कंपनी को कुल 7 करोड़ 11 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    शहर के दशहरा मैदान पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारम्भ सोमवार सुबह हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आचार्यों के सान्निध्य में गीता पाठी ने एक साथ श्रीमद्भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ कर आध्यात्मिक शक्ति का अनूठा वातावरण बना दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

