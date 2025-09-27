MP Top News: दिग्विजय सिंह पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां, जज के बंगले से चोरी हुई मोटरसाइकिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर में सीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन रखने को लेकर चल रही राजनीति के मामले में आज दिग्विजय सिंह सराफा थाने पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर चूड़‍ियां फेंकी। विवाद की स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

शाजापुर शहर के लालघाटी थाना क्षेत्र में गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की जेब कटी थी। बदमाशों ने जेब काटकर भाजपा कार्यकर्ता के 35 हजार रुपये उड़ा दिए थे। इस वारदात के कुछ समय बाद लालघाटी क्षेत्र में ही जज के बंगले से न्यायालय कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

मां शारदा धाम में चल रहे शारदेय नवरात्र महोत्सव में आस्था का उत्सव चरम पर है। शनिवार को षष्ठी तिथि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 2 बजे तक ही मंदिर प्रांगण में 84,158 भक्त माता शारदा के दर्शन कर चुके थे, वहीं शाम तक यह संख्या बढ़कर 1 लाख 30 हजार से अधिक पहुंचने का अनुमान है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर) देश में स्वच्छता में सिरमौर इंदौर शहर अब दूसरे शहरों को भी स्वच्छता का पाठ पठाकर उनकी मदद करेगा। इसी सिलसिले में शनिवार को इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच एमओयू हुआ है। स्वच्छता से 100 दिन में ही दोपालपुर नगर की सूरत बदल जाएगी। अभी स्वच्छता सर्वे में देपालपुर 1710 नंबर पर रहा था। इसकी रैंकिंग को बेहतर बनाना है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)