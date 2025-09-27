मेरी खबरें
    MP Top News: दिग्विजय सिंह पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां, जज के बंगले से चोरी हुई मोटरसाइकिल

    Top MP News Today: इंदौर में सीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन रखने को लेकर चल रही राजनीति के मामले में रविवार को दिग्विजय सिंह सराफा थाने पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर चूड़‍ियां फेंकी। शाजापुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की जेब कटने के कुछ दिन बाद अब जज के बंगले से न्यायालय कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 05:58:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 05:58:58 PM (IST)
    MP Top News

    HighLights

    1. इंदौर के सराफा थाने पहुंचे दिग्विजय सिंह
    2. जज के बंगले से चुराई मोटरसाइकिल
    3. मां शारदा धाम मैहर में उमड़ा आस्था का सैलाब

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर में सीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन रखने को लेकर चल रही राजनीति के मामले में आज दिग्विजय सिंह सराफा थाने पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर चूड़‍ियां फेंकी। विवाद की स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    शाजापुर शहर के लालघाटी थाना क्षेत्र में गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की जेब कटी थी। बदमाशों ने जेब काटकर भाजपा कार्यकर्ता के 35 हजार रुपये उड़ा दिए थे। इस वारदात के कुछ समय बाद लालघाटी क्षेत्र में ही जज के बंगले से न्यायालय कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    मां शारदा धाम में चल रहे शारदेय नवरात्र महोत्सव में आस्था का उत्सव चरम पर है। शनिवार को षष्ठी तिथि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 2 बजे तक ही मंदिर प्रांगण में 84,158 भक्त माता शारदा के दर्शन कर चुके थे, वहीं शाम तक यह संख्या बढ़कर 1 लाख 30 हजार से अधिक पहुंचने का अनुमान है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    देश में स्वच्छता में सिरमौर इंदौर शहर अब दूसरे शहरों को भी स्वच्छता का पाठ पठाकर उनकी मदद करेगा। इसी सिलसिले में शनिवार को इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच एमओयू हुआ है। स्वच्छता से 100 दिन में ही दोपालपुर नगर की सूरत बदल जाएगी। अभी स्वच्छता सर्वे में देपालपुर 1710 नंबर पर रहा था। इसकी रैंकिंग को बेहतर बनाना है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    मैहर जिला के रामनगर जनपद की शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बसों के संचालन में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। शनिवार को इसका बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब छात्रों को लेकर जा रही एक बस का डीजल बीच रास्ते खत्म हो गया। इस घटना ने न सिर्फ बच्चों को परेशानी में डाला बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    सरकार और जिला प्रशासन ने वर्षाकाल के चलते रेत खनन पर कागजों में प्रतिबंध तो लगा रखा है, लेकिन हकीकत में इस पर कभी प्रतिबंध लगा ही नहीं है। ठेकेदार लगातार ताप्ती और मोहना नदी के एक दर्जन से ज्यादा घाटों से लगातार मशीनों के माध्यम से रेत खनन कर रहा है। इतना ही नहीं वर्षा काल में रेत कम मिलने के कारण रायल्टी भी बढ़ा कर प्रति ट्राली 23 सौ रुपये कर दी गई है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

