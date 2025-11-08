MP Top News: ग्वालियर में मानवता शर्मसार, सीधी में रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को मिली धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. ग्वालियर में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा का वीडियो सामने आया है। जिसने ग्वालियर में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को उल्टा लिटाने के बाद एक गुंडा बेल्टों से बेरहमी से पीट रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. रिवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गाली-गलौज और धमकी दी है। घटना गत 5 अक्टूबर की बताई गई है। जब विधायक छिंदवाड़ा से रीवा लौट रहे थे। आरोपी ने अपना नाम संजय त्रिपाठी बताया और रीवा के एक स्थानीय मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर) 4. भोपाल की नई नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन के नाम से ऑनलाइन ठगी की कोशिश का एक मामला समाने आया है। अज्ञात आरोपी ने वाट्सएप पर कमिश्नर की फोटो लगाकर कर्मचारियों से 50 रुपये की मांग की। इसकी जानकारी मिलने पर कमिश्नर जैन ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)