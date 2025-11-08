MP Top News: ग्वालियर में मानवता शर्मसार, सीधी में रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को मिली धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. ग्वालियर में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा का वीडियो सामने आया है। जिसने ग्वालियर में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को उल्टा लिटाने के बाद एक गुंडा बेल्टों से बेरहमी से पीट रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
2. मध्य प्रदेश के सीधी में रीवा लोकायुक्त टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को चुरहट तहसील के ग्राम टिकर खुर्द में पदस्थ पटवारी शिव प्रताप सिंह को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वह पांच हजार रुपये मांग रहा था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
3. रिवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर गाली-गलौज और धमकी दी है। घटना गत 5 अक्टूबर की बताई गई है। जब विधायक छिंदवाड़ा से रीवा लौट रहे थे। आरोपी ने अपना नाम संजय त्रिपाठी बताया और रीवा के एक स्थानीय मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
4. भोपाल की नई नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन के नाम से ऑनलाइन ठगी की कोशिश का एक मामला समाने आया है। अज्ञात आरोपी ने वाट्सएप पर कमिश्नर की फोटो लगाकर कर्मचारियों से 50 रुपये की मांग की। इसकी जानकारी मिलने पर कमिश्नर जैन ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
5. नीमच जिले के जावद-भरभड़िया रोड पर शुक्रवार को नशे में धुत्त पुलिसकर्मी ने बाइक चालकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 1 शिक्षक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दो बच्चे, 1 महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं। एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
6. महिला वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर भारतीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ शुक्रवार को अपने घर लौटीं। इस दौरान उनके शहर भगवा में उनका जमकर स्वागत किया गया। लोगों ने ढोल-नगाड़े, आतिशबाजी फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर क्रांति गौड़ अपने दोस्तों के साथ डीजे पर जमकर नाची। (यहां पढ़ें पूरी खबर)