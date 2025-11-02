मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 05:54:57 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 05:54:57 PM (IST)
    MP Top News: सतना सांसद के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होने पर भड़के जीतू पटवारी, बालाघाट में पूर्व विधायक की दबंगई वायरल
    HighLights

    1. आईजी बालाघाट रेंज संजय कुमार ने महिला माओवादी के सरेंडर की पुष्टि की
    2. जीतू पटवारी ने नगर पुलिस अधीक्षक डीपी चौहान को फोन कर धमकी दी
    3. एसपी आदित्य मिश्रा और पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे के बीच हुई बहस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. बीजापुर की महिला माओवादी सुनीता ने बालाघाट पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। वह फरवरी 2025 से बालाघाट में सक्रिय थी और अपने दलम के लीडर रामधेर की गार्ड के रूप में काम कर रही थी। इसके पहले साल 2013 में आखिरी बार मलाजखंड टाडा दलम के माओवादी बीरसिंह उर्फ मुक्का ने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया था। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    2. सतना में शनिवार एक सनसनीखेज आगजनी की घटना हुई, जिसमें प्रियंका किराना स्टोर को कथित तौर पर आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी ने पेट्रोल छिड़ककर जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते विकराल लपटों ने आसपास का इलाका दहशत में डाल दिया। दुकान संचालक रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    3. मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सतना नगर नगर पुलिस अधीक्षक डी.पी. चौहान को फोन कर धमकी दी कि अगर वे सांसद गणेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज नहीं करते तो वे 50 हजार लोगों को लेकर पहुंचेंगे। इस पर सीएसपी ने कहा कि आपका स्वागत है। सांसद द्वारा क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मारने के मामले में कांग्रेस कर रही विरोध। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    4. एसपी ने पूर्व विधायक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, आईडी प्रूफ दिखाने कहा, जिस पर मुंजारे बुरी तरह भड़क गए और कहा- मेरी गाड़ी, चोरी की गाड़ी है। मैंने कहां से चोरी की है, पता कर लो। इसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक की बाइक यातायात थाने में खड़ी कर दी। चालान के 2300 रुपये जमा करने के बाद ही उन्हें गाड़ी वापस मिली। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    5. जुन्नारदेव में भाजपा के दो पार्षदराजेंद्र सूर्यवंशी (वार्ड 12) और प्रमिला विजयपाल (वार्ड 13) ने उन्हें बिना सूचना सभापति पद से हटाए जाने पर जिला अध्यक्ष शेषराव यादव को पत्र लिखकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। बिना किसी पूर्व सूचना या कारण के उनके पदों से हटा दिया गया है, जिससे उन्हें 'गहरा अपमान और पीड़ा' हुई है। राजेंद्र सूर्यवंशी को स्वच्छता एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन विभाग से हटाया गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    6. मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के मुताबिक 2872 ऐसी बालिकाएं हैं, जिन्हें पुलिस अब तक नहीं खोज सकी है। इसमें 1076 बालिकाएं 2025 से पहले से लापता हैं। एक नवंबर से प्रारंभ हुआ यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। एआई के जरिये पुलिस की फाइल में जो पुराने फोटो हैं, उनके अनुसार वर्तमान का हुलिया वाली फोटो तैयार कराई जाएगी। (यहां पढ़े पूरी खबर)

