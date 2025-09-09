मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पुलिस विभाग में 8 हजार वैकेंसी, श्रमिक परिवारों के खाते में 175 करोड़, डायरेक्ट होंगे निकाय चुनाव

    MP News | MP Top News | मध्‍य प्रदेश में इसी महीने पुलिस आरक्षक, उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 8 हजार पद होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबल योजना के तहत 175 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में दिए। कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला हुआ।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 06:03:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 06:03:09 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पुलिस विभाग में 8 हजार वैकेंसी, श्रमिक परिवारों के खाते में 175 करोड़, डायरेक्ट होंगे निकाय चुनाव
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. किसान और निजी व्यक्ति भी बना सकेंगे टाउनशिप।
    2. बाइक सवारों को बचाने में पलटा मिनी ट्रक, 2 की मौत।
    3. नवजात बच्चियों की उंगलियां खा गए चूहे, नर्स-डॉक्टर सोते रहे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. प्रदेश में पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती (MP Police Constables Bharti) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस आरक्षकों के 7500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ होने जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    naidunia_image

    2. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को वल्लभ भवन मंत्रालय में संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 7953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    3. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला हुआ। वाहन स्क्रैप पॉलिसी को उद्योग का दर्जा देने और कर छूट की मंजूरी दी गई। 17 सितंबर से सेवा सप्ताह और पीएम मोदी का दौरा तय हुआ। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    4. मध्य प्रदेश में अब शहरों के आसपास किसान, किसानों के समूह या निजी व्यक्ति लैंड पुलिंग करके टाउनशिप बना सकेंगे। ग्रीन बेल्ट जैसे जैसे प्रविधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास बनाने होंगे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    5. सड़क हादसों के लिहाज से एबी रोड के डेंजर जोन वाले क्षेत्र देवास-मक्सी के बीच भैरवाखेड़ी में मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। छत भराई करने वाले श्रमिकों से भरा एक मिनी ट्रक सामने से अचानक आए बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    6. एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने के बाद दो नवजात बच्चियों की मौत हो गई थी। अब प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुई लापरवाही पर एक और खुलासा हुआ है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    इसे भी पढ़ें... Nepal Protests: क्यों हो रहा आंदोलन, कौन होगा नया PM, भारत पर कितना असर? जानें सबकुछ

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.