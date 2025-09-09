MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पुलिस विभाग में 8 हजार वैकेंसी, श्रमिक परिवारों के खाते में 175 करोड़, डायरेक्ट होंगे निकाय चुनाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. प्रदेश में पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती (MP Police Constables Bharti) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस आरक्षकों के 7500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ होने जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)