    MP Top News: एमपी वालों को लग सकता है झटका, इंदौर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, किसान-व्यापारी में विवाद

    MP Top News Today: प्रदेश के बिजली उपभोक्ता के लिए नया वित्तीय वर्ष 2026-27 महंगा साबित हो सकता है। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रण में जीत का आशीष देने वाले बाबा रणजीत के दर्शन कर ब्रह्म मुहूर्त में लाखों भक्त धन्य हुए। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सांवरिया ट्रेडर्स (डीएम) में प्याज की नीलामी के बाद छंटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 07:54:41 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 07:54:41 PM (IST)
    MP Top News: एमपी की आज की बड़ी खबरें।

    1. नए साल पर MP वालों को लग सकता है झटका
    2. इंदौर में रणजीत अष्टमी पर आस्था का महासंगम
    3. प्याज की छंटनी के दौरान किसान-व्यापारी में विवाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता के लिए नया वित्तीय वर्ष 2026-27 महंगा साबित हो सकता है। यदि बिजली कंपनी की मंशा के अनुरूप हुआ तो बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। बिजली कंपनी ने एमपी विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ पिटिशन दी है जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय होगा। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रण में जीत का आशीष देने वाले बाबा रणजीत के दर्शन कर ब्रह्म मुहूर्त में लाखों भक्त धन्य हुए। एक बार फिर रणजीत अष्टमी पर शुक्रवार को शहरवासियों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों की सुप्रभात पश्चिम क्षेत्र में हुई। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सांवरिया ट्रेडर्स (डीएम) में प्याज की नीलामी के बाद छटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद गाली-गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित फर्जी फैसला कांड में निलंबित जज विजेंद्रसिंह रावत गुरुवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हो गए। दो वकीलों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे रावत ने जमानत के दस्तावेज पेश किए और रवाना हो गए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    जबलपुर लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि धनौरा निवासी आवेदक सुरेन्द्र जैन के नाईपिपरिया गांव स्थित जैन वेयर हाउस में धान उपार्जन व अन्य अनाज खरीदी में पर्याप्त सुविधाएं न होने की लिखा-पढ़ी वरिष्ठ अधिकारियों को ना करने के बदले आरोपित सहायक गुणवत्ता नियंत्रक मुकेश परमार ने 25 हजार रुपये मांगे थे। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने दो साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाएं नए युग की शुरुआत है। 800 करोड की क्षिप्रा योजना से अब क्षिप्रा जल से ही स्नान होगा। गंभीर और खान नदी को जोड़कर परियोजना बनाई है। ऊपर खेती होगी और नदी का टनल बनकर सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    शीतकालीन छुट्टियों एवं क्रिसमस त्योहार के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉ. अंबेडकर नगर (महू) से तोकुर के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराये के साथ किया जाएगा। (यहां पढ़े पूरी खबर)

