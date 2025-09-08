MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : बार डांसर के साथ झूमने वाले दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, जबलपुर में सड़क हादसा... 3 की मौत, 4 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. दतिया में एक होटल में बार डांसर के साथ दो पुलिसकर्मियों के डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध को निलंबित कर दिया है। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी नशे की हालत में नजर आ रहे हैं और अश्लील नृत्य कर रहे हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
2. जबलपुर के पाटन-शहपुरा मार्ग पर तेज गति से आई एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारा। उसके बाद अनियंत्रित कार नाले की लगी रैलिंग से टकराते हुए आगे जाकर पलट गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे सहित एक अन्य महिला की मौत हो गई। दुर्घटना में कार सहित चार चार लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
3. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अन्य राज्यों की भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
4. भिंड में एक शिक्षक ने गौरी सरोवर में छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब उनकी पत्नी और साला कार से पीछे आ रहे थे। शिक्षक की पत्नी ने रोते हुए पति को बचाने की गुहार लगाई। स्थानीय गोताखोरों ने शिक्षक को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
5. उज्जैन में शनिवार रात शिप्रा नदी के पुल से एक कार गिर गई, जिसमें तीनों पुलिसकर्मी सवार थे। हादसे में एक पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ है, जबकि दो अभी लापता हैं। पुलिस और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
6. बुरहानपुर के विरोदा गांव में श्री गणेश विसर्जन के चल समारोह में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव की घटना के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और भीड़ को तितर-बितर किया। एसपी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया है ताकि सच सामने आ सके। (पूरी खबर यहां पढ़ें)