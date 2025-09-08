MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : बार डांसर के साथ झूमने वाले दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, जबलपुर में सड़क हादसा... 3 की मौत, 4 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. दतिया में एक होटल में बार डांसर के साथ दो पुलिसकर्मियों के डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध को निलंबित कर दिया है। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी नशे की हालत में नजर आ रहे हैं और अश्लील नृत्य कर रहे हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2. जबलपुर के पाटन-शहपुरा मार्ग पर तेज गति से आई एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारा। उसके बाद अनियंत्रित कार नाले की लगी रैलिंग से टकराते हुए आगे जाकर पलट गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे सहित एक अन्य महिला की मौत हो गई। दुर्घटना में कार सहित चार चार लोग घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)