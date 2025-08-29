MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का कोर्ट में सरेंडर, पन्ना में महामारी से 2 दिन में 5 मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. लव जिहाद केस में फरार चल रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी आखिरकार जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उस पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार, अनवर कादरी की बेटी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अनवर पर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराने के गंभीर आरोप हैं। उस पर लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का भी संदेह है। लंबे समय से फरार रहने के बाद उसने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
2. ग्राम बम्होरी में अचानक कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पिछले एक सप्ताह में सैकड़ों लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी और दस्त से ग्रसित हो गए। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण यह संक्रमण महामारी का रूप ले लिया और दो दिनों में पांच लोगों की मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
3. भिंड कलेक्टर से अभद्रता व हाथापाई की कोशिश मामले के सामने आने के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संगठन ने उन्हें भोपाल बुलाकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। पार्टी ने अपनी साख बचाने के लिए अपने बेलगाम विधायक को समझाइश देकर डेमेज कंट्रोल की शुरुआत की है। इस क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने नरेंद्र कुशवाह से चर्चा की। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
4. दक्षिण वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कटंगी और वारासिवनी की सीमा से लगे नगझर सिरपुर के जंगल में गुरुवार को बांस काटने गए सात लोगों में से एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर शिकार कर लिया, जबकि साथ में गए अन्य लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग आए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
5. ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब गंदे चादर और तकिए की शिकायतों से निजात मिलने वाली है। रेलवे प्रशासन भोपाल स्टेशन के पास लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से 31,161 वर्ग फुट क्षेत्र में नई और अत्याधुनिक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री तैयार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इसका करीब 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे का लक्ष्य है कि यह लान्ड्री नए साल से पूरी तरह शुरू हो जाए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)
6. ग्वालियर में प्रदेश की दूसरी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी परिसर में 29 अगस्त, शुक्रवार से किया जा रहा है। दो दिवसीय कान्क्लेव में 30 अगस्त, शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हितधारकों से सीधा संवाद करेंगे। ग्वालियर-चंबल और सागर संभाग के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)