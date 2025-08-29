MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का कोर्ट में सरेंडर, पन्ना में महामारी से 2 दिन में 5 मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. लव जिहाद केस में फरार चल रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी आखिरकार जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उस पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार, अनवर कादरी की बेटी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अनवर पर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराने के गंभीर आरोप हैं। उस पर लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का भी संदेह है। लंबे समय से फरार रहने के बाद उसने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

2. ग्राम बम्होरी में अचानक कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पिछले एक सप्ताह में सैकड़ों लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी और दस्त से ग्रसित हो गए। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण यह संक्रमण महामारी का रूप ले लिया और दो दिनों में पांच लोगों की मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)