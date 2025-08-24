MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : एकनाथ शिंदे ने किए महाकाल के दर्शन, कुत्तों के झुंड ने 10 साल की बच्ची पर हमला किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1.महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान महाकाल से महाराष्ट्र की सुख-समृद्धि और जनता की खुशी के लिए प्रार्थना की। शिंदे ने कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन से एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए भी आशीर्वाद की कामना की। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

2. देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला है। तीन अलग-अलग राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आए खौफनाक वीडियो रूह कंपा देने वाले हैं। एमपी के खरगोन जिले में श्वानों का आतंक बढ़ गया है। 10 श्वानों के झुंड ने एक 10 वर्षीय बालिका के ऊपर हमला बोल दिया। वहीं नगर परिषद अभी तक भी नींद में सोई हुई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)