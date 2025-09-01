MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : ग्वालियर में कुत्ते का आधार कार्ड वायरल, शहडोल में कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ग्वालियर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का आधार कार्ड वायरल हो रहा है। जी हां, इस आधार कार्ड में कुत्ते का नाम टॉमी और पालनकर्ता का नाम कैलाश जायसवाल, सिमरिया ताल, ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। यह जानकारी जिला प्रशासन को पहुंची तो उनकी ओर से जांच की गई। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
शहडोल में टेटका मोड पर रविवार को एक कार और ऑटो रिक्शा में आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज शहडोल जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के माओवाद प्रभावित इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले तीन जवान आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए। गनीमत रही कि जवानों को बड़ी क्षति नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जवानों को त्वरित उपचार के लिए गोंदिया भेजा गया। जवानों की हालत स्थिर है और वे जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
मध्य प्रदेश में शहडोल के एकलव्य आवासीय विद्यालय हर्री के छात्र-छात्राएं मेस में अच्छा खाना न मिलने के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। छात्र-छात्राएं 10 किलोमीटर पैदल चलते हुए कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं। उनका आरोप है कि प्राचार्य उनकी शिकायत नहीं सुनते और भोजन में कटौती की जा रही है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
देवास में आष्टा-कन्नौद रोड पर एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
मध्य प्रदेश डिंडौरी जिले में एक सड़क हादसे में तूफान वाहन और बस की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एसडीएम ने घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
