MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : ग्वालियर में कुत्ते का आधार कार्ड वायरल, शहडोल में कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ग्वालियर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का आधार कार्ड वायरल हो रहा है। जी हां, इस आधार कार्ड में कुत्ते का नाम टॉमी और पालनकर्ता का नाम कैलाश जायसवाल, सिमरिया ताल, ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। यह जानकारी जिला प्रशासन को पहुंची तो उनकी ओर से जांच की गई। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

शहडोल में सड़क हादसा, एक बच्चे की मौत और तीन घायल शहडोल में टेटका मोड पर रविवार को एक कार और ऑटो रिक्शा में आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज शहडोल जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)