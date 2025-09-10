MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के 14 लोग, पूर्व MLA पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नेपाल में हुए दंगों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के चार परिवारों के करीब 14 लोग भी शामिल हैं, जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और भयभीत हैं। इन लोगों ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद मांगी है और उनको सकुशल भारत लाने की मांग की है। यह लोग बेहत डरे हुए हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस का दर्जा प्राप्त नई दिल्ली से ग्वालियर होते हुए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन को नए स्वचालित दरवाजों से लैस कर दिया गया है। दरवाजों को अब इमरजेंसी बटन और वैक्यूम लॉकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। गति पकड़ते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे। (पूरी खबर यहां पढ़ें) जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर बीती रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें सागर की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर मंगलवार देर रात 11:30 बजे थाने से अपने जैसीनगर स्थित रूम पर जा रहे थे, इसी बीच सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 पर ज्ञानोदय पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर गाय आ जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)