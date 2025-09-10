MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के 14 लोग, पूर्व MLA पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप

मेरी खबरें
    MP News | MP Top News | नेपाल में हुए दंगों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के चार परिवारों के करीब 14 लोग भी शामिल हैं, जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और भयभीत हैं। जनसुनवाई में मंगलवार को बबिता नामक एक महिला ने अपने आपको पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी बताते हुए एसडीएम राहुल गुप्ता को आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 06:01:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 06:01:03 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के 14 लोग
    2. पूर्व विधायक पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप
    3. MP के सागर में जैसीनगर थाना प्रभारी की कार पलटी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नेपाल में हुए दंगों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के चार परिवारों के करीब 14 लोग भी शामिल हैं, जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और भयभीत हैं। इन लोगों ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद मांगी है और उनको सकुशल भारत लाने की मांग की है। यह लोग बेहत डरे हुए हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    जनसुनवाई में मंगलवार को बबिता नामक एक महिला ने अपने आपको पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी बताते हुए एसडीएम राहुल गुप्ता को आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि पूर्व विधायक मेड़ा और उनके साथी लगातार उन्हें परेशान करते हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस का दर्जा प्राप्त नई दिल्ली से ग्वालियर होते हुए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन को नए स्वचालित दरवाजों से लैस कर दिया गया है। दरवाजों को अब इमरजेंसी बटन और वैक्यूम लॉकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। गति पकड़ते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर बीती रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें सागर की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर मंगलवार देर रात 11:30 बजे थाने से अपने जैसीनगर स्थित रूम पर जा रहे थे, इसी बीच सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 पर ज्ञानोदय पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर गाय आ जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    भिंड शहर के बाइपास स्थित अजाक थाना प्रभारी वीबीएस परिहार के आफिस में बुधवार सुबह 8.40 बजे अचानक सात फीट लंबा अजगर सरकता हुआ दिखाई दिया। अजगर को देखते ही पुलिस जवानों के हाथ-पांव फूल गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 सितंबर को कोलकाता में निवेशकों से अहम चर्चा की। उन्होंने बंगाल के निवेशकों-उद्योगपतियों को बताया कि मध्यप्रदेश में उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। वे चाहें तो बंगाल में बैठे-बैठे मध्यप्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं। सरकार आपके व्यापार-निवेश की चिंता करेगी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

