    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : धार में आरक्षक रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा, भिंड में स्कार्पियो पलटने से दो लोगों की मौत

    MP News | MP Top News | लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरक्षक अशोक मौर्य को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा है। भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र से निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बरहद के पास गुरुवार की दोपहर ग्वालियर की तरफ से आ रही काले रंग की स्कार्पियों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 05:54:59 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 05:54:59 PM (IST)
    HighLights

    1. MP के धार जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
    2. भिंड में बाइक सवार को बचाने में पलटी स्कार्पियो कार
    3. भिंड में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों पर पथराव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरक्षक अशोक मौर्य को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा है। शिकायतकर्ता कमल भूरिया निवासी ग्राम बिमरोड, तहसील सरदारपुर ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई से जुड़े एक प्रकरण में ग्राम पंचायत और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मेहगांव थाना क्षेत्र से निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बरहद के पास गुरुवार की दोपहर ग्वालियर की तरफ से आ रही काले रंग की स्कार्पियों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार चार लोगों में से दो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    खाद की समस्या इस बार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार को मेहगांव कृषि उपजमंडी में खाद वितरण के लिए बनाए गए केंद्र पर पर्ची के लिए लाइन में खड़े किसानों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस वजह से काउंट के बाहर अफरा-तफरी मच गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    मंदसौर जिले के ग्राम करजू में लापरवाही के चलते एक युवक नाले में गिर गया। पानी में तेज बहाव नहीं होने से वही से बाहर निकल आया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को बारिश के चलते ग्राम करजू में नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    इंदौर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक जारी है। इस महीने में लगातार तेज बारिश का यह पहला दौर है, जब शहर पूरी तरह पानी से तरबतर हो गया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और कुछ जगह तो सड़के जलमग्न हो गई हैं। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    बीती शाम करीबन 6 बजे गुढ़ पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि एक विस्फोटक वाहन जिसका नं. यूपी 70 एचटी 4843 है। इस वाहन में विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है। इसे अवैध तरीके से कहीं ले जाया जा रहा है। इतना सुनने के बाद ही पुलिस अलर्ट हो गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

