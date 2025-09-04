MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : धार में आरक्षक रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा, भिंड में स्कार्पियो पलटने से दो लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरक्षक अशोक मौर्य को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा है। शिकायतकर्ता कमल भूरिया निवासी ग्राम बिमरोड, तहसील सरदारपुर ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई से जुड़े एक प्रकरण में ग्राम पंचायत और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

मेहगांव थाना क्षेत्र से निकले ग्वालियर-इटावा हाइवे बरहद के पास गुरुवार की दोपहर ग्वालियर की तरफ से आ रही काले रंग की स्कार्पियों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार चार लोगों में से दो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)