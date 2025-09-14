मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोशों में विवाद, छतरपुर में पति ने पत्नी को खिलाए नशीले मोमोज

    MP News | MP Top News | मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोश समुदाय के लोगों में विवाद हुआ, लाठी-पत्थर चले। एक व्यक्ति घायल, घटना आधे घंटे तक चली। बेटे के शव को देखकर पिता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। यह दर्दनाक घटना दतिया के थरेट क्षेत्र के ग्राम सेंथरी में शनिवार को घटित हुई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 06:09:43 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 06:09:43 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोशों में विवाद, छतरपुर में पति ने पत्नी को खिलाए नशीले मोमोज
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोशों में हुआ विवाद
    2. दतिया में बेटे का शव देखकर पिता ने भी तोड़ा दम
    3. पति ने पत्नी को खिलाया नशे वाला मोमोज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात स्टेशन के बाहर रहने वाले खानाबदोश समुदाय के लोगों में विवाद हो गया और इस विवाद के चलते एक दूसरे पर लाठी एवं पत्थरों से हमला किया गया। इस घटना के बाद स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को जीआरपी द्वारा स्टेशन से बाहर किए जाने की कारर्वाई की गई। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    बेटे के शव को देखकर पिता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। यह दर्दनाक घटना थरेट क्षेत्र के ग्राम सेंथरी में शनिवार को घटित हुई। जहां युवक आनंद पाल उर्फ दीपू का शव शनिवार शाम गांव सेंथरी लेकर स्वजन पहुंचे तो उसे देख पिता रामवरन पुत्र पंचम बघेल काे गहरा सदमा लगा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में करीब चार दिन पहले ग्राम ढड़ारी के पास रेल्वे ब्रिज के समीप एक महिला संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां होश में आने के बाद महिला ने अपने पति और उसके दो साथियों पर सामूहिक बलात्कार और मारपीट करने के बाद सड़क किनारे फेंकने के आरोप लगाए हैं। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    देवास जिले में शनिवार देर रात 21 थानों की पुलिस कांबिंग गश्त की है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने 150 से ज्यादा वारंट तामिल और 260 से ज्यादा निगरानीशुदा, जिला बदर और अन्य बदमाश चेक किए गए है। पुलिस ने इस दौरान जुआ और आबकारी एक्ट में 20 केस भी दर्ज किए। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    घर में चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने, चोरी गई रायफल व अन्य सामान की बरामदगी नहीं होने से दुखी सेना के एक जवान ने वीडियो जारी कर हड़कंप मचा दिया है। सेना का यह जवान कह रहा है कि मुरैना में ठाकुरों का जातिवाद चल रहा है। छोटी जातियां मारी जा रही हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    कटंगी थाना क्षेत्र के नांदी मोहगांव में रविवार दोपहर एक घर में पति-पत्नी का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव बेडरूम में मिले। पत्नी का शव जहां बिस्तर पर था, तो पति का शव बिस्तर के बगल में जमीन पर पड़ा मिला। मृतकों की पहचान हेमेंद्र बिसेन (48) और योगिता बिसेन (40) के रूप में हुई है। (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.