नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कांग्रेसी किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और लाड़ली बहनों को अभी तक 3000 की राशि नहीं दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विरोध प्रदर्शन करने काली झंडे लेकर कार्यक्रम में जा रहे थे। लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)