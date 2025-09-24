मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Top News: CM यादव के कार्यक्रम में काले झंडे ले जा रहे कांग्रे​सियों को पुलिस ने रोका, तीर्थ यात्रियों के लिए राहत की खबर

    Top MP News Today: कांग्रेसी किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और लाड़ली बहनों को 3000 की राशि नहीं दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विरोध प्रदर्शन करने काली झंडे लेकर कार्यक्रम में जा रहे थे। लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मैहर में नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 06:01:38 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 06:01:38 PM (IST)
    MP Top News: CM यादव के कार्यक्रम में काले झंडे ले जा रहे कांग्रे​सियों को पुलिस ने रोका, तीर्थ यात्रियों के लिए राहत की खबर
    मध्य प्रदेश की टॉप छह न्यूज

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कांग्रेसियों ने किया विरोध
    2. तीर्थ यात्रियों के लिए राहत की खबर
    3. हत्यारा कब्रिस्तान में शवों के साथ करता था छेड़छाड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कांग्रेसी किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और लाड़ली बहनों को अभी तक 3000 की राशि नहीं दिए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विरोध प्रदर्शन करने काली झंडे लेकर कार्यक्रम में जा रहे थे। लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मैहर में नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। कटनी साउथ-सतना-कटनी साउथ के बीच 13-13 ट्रिप अनारक्षित मैहर मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें कुछ स्टेशनों पर रुकेंगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    खंडवा पुलिस ने कब्रिस्तान में शवों के साथ छेड़छाड़ करने वाले अय्युब खान को गिरफ्तार किया। वह दो पत्नियों की हत्या का दोषी है और आजीवन कारावास काट चुका है। अमावस्या की रात को वह कब्रें खोदकर शवों के साथ छेड़छाड़ करता था, ताकि लोग इसे हिंदू तांत्रिक क्रिया समझें। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    एक तरफ नवरात्र पर्व के चलते हर कोई मां की भक्ति में ली है तो वहीं दूसरी ओर ऐसा मामला सामने आया जिससे हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार सुबह नौगांव थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पीपलखेड़ा में एक चाय की गुमटी पर निर्दई मां अपनी एक अज्ञात नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    जिले के विकासखंड करंजिया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गोरखपुर की छोटी पुलिया से पास से ग्राम चरखुटिया पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी लगने पर नायब तहसीलदार करंजिया शैलेष गौर, गाड़ासरई थाना प्रभारी गिरवर सिंह उईके पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    कांग्रेसी बोलते हैं, भाजपा सरकार फर्जी में लाड़ली बहनों को पैसे बांटती है। लाड़ली बहने पैसे मिलते ही दारू पी जाती है। बहने यह बात याद रखना, ऐसे कांग्रेसी यदि आपके गली मोहल्ले में आए तो हिसाब चुकता करना हैं। ये बात बुधवार को बालाघाट के कटंगी में कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहीं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.