MP Top News: पत्नी संग रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी, मंदिरों में चोरी करने कार से जाता था चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मंडला में जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) अरविंद विश्वकर्मा को रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पत्नी के हाथों स्कूल संचालक से रुपये का लिफाफा रिलायंस पेट्रोल पंप पर लेते ही दोनों को मौके पर ही ईओडब्ल्यू ने पकड़ कार्रवाई शुरू कर दी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के बालाघाट में शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यवसायिक शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी, क्योंकि प्रभारी प्राचार्य ने शिक्षक को नियत समय पर ही स्कूल से जाने कहा था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के धार और इंदौर जिले के आठ मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को पुलिस ने गिफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 किलो से ज्यादा चांदी, एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही चोर के पास से एक कार भी मिली है, जिसका उपयोग वह मंदिरों में जाकर चोरी करने के लिए करता था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आज दिनांक 25/9/25 को कोर्ट न. 01 मे सीरियल क्र.32 से 32.38 पर समय 11:30 बजे से सुनवाई थी, लेकिन सुबह एडिशनल एडवोकेट जनरल हरप्रीत रूपराह ने मेंशन करके दिनांक 16/10/25 की तारीख़ लगवाई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
शारदीय नवरात्र में मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है। अब तक करीब 4 लाख भक्तों ने माता के दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में भक्तों का आना जारी है। कोई भक्त पैदल माता मंदिर पर पहुंच रहा है तो कोई दंड़वत करते हुए। पूरा मैहर मां शारदा के जयकारों से गूंज रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा, बाबा महाकाल ने बुलाया, मेरा सौभाग्य है। संजय दत्त ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए, अनुभव को अविस्मरणीय बताया। नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के साथ शक्ति पीठ हरसिद्धी और गढ़ कालिका मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)