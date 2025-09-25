MP Top News: पत्नी संग रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी, मंदिरों में चोरी करने कार से जाता था चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मंडला में जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) अरविंद विश्वकर्मा को रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पत्नी के हाथों स्कूल संचालक से रुपये का लिफाफा रिलायंस पेट्रोल पंप पर लेते ही दोनों को मौके पर ही ईओडब्ल्यू ने पकड़ कार्रवाई शुरू कर दी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मध्य प्रदेश के बालाघाट में शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यवसायिक शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी, क्योंकि प्रभारी प्राचार्य ने शिक्षक को नियत समय पर ही स्कूल से जाने कहा था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)