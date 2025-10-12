MP Top News: लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी, 23 बच्चों की मौत पर कमल नाथ ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविवार 12 अक्टूबर को 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपये स‍िंगल क्‍ल‍िक के माध्‍यम से भेज द‍िए हैं। श्योपुर जिले में आयोज‍ित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने 98.87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भी लोकार्पण क‍िया। हालांक‍ि मह‍िलाओं के खाते में अभी 1150 रुपये ही भेजे गए हैं। जल्‍द ही भाई दूज के शगुन के तौर पर 250 रुपये अलग से भेजे जाएंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत हुई है। कांग्रेस नेता कमल नाथ ने राज्य सरकार को दवाओं की जांच न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सरकार पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अभी भी पता नहीं है कि कितनी दवाओं की जांच नहीं हो रही है।