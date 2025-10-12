MP Top News: लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी, 23 बच्चों की मौत पर कमल नाथ ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविवार 12 अक्टूबर को 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से भेज दिए हैं। श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने 98.87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। हालांकि महिलाओं के खाते में अभी 1150 रुपये ही भेजे गए हैं। जल्द ही भाई दूज के शगुन के तौर पर 250 रुपये अलग से भेजे जाएंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत हुई है। कांग्रेस नेता कमल नाथ ने राज्य सरकार को दवाओं की जांच न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सरकार पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अभी भी पता नहीं है कि कितनी दवाओं की जांच नहीं हो रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को मीम पोस्ट करना भारी पड़ा। परसोत्तम कुशवाहा को गांव वालों ने पैर धुलवाकर वही पानी पिलाया। 5100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित परिवार ने शिकायत नहीं की है, पुलिस जांच कर रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के रीवा में परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा के साथ लूट की घटना हुई है। बदमाशों ने गन पॉइंट पर बंधक बनाकर नकदी, मोबाइल लूटे और एटीएम से 20 हजार रुपये निकाल लिए। वारदात रीवा-प्रयागराज मार्ग पर देर रात हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज न करने और मारपीट का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि गर्भवती महिला को पीलिया था और उसकी स्थिति गंभीर थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओपन कास्ट माइंस में मिट्टी धंसने से एक डंपर और एक डोजर करीब 50 मीटर गहरे दलदल में समा गए। हादसे में एक ड्राइवर अनिल कुशवाहा (निवासी मऊगंज) लापता हो गया है। दो कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और बाहर निकल आए। लापता ड्राइवर की तलाश जारी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)