MP Top News: नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हादसों का इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे, टैटू ने तोड़ा सपना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. पिपलानी क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले आरोपित विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपित पूर्व में एक प्रिंटिंग शॉप पर काम करता था। उसने घर में ही नकली नोट छापने का पूरा सेटअप लगाया था। जिसमें पेपर से लेकर प्रिंटर और डाइ मिली हैं। वह लंबे समय से यह काम कर रहा था और उसके पास से करीब ढाई लाख रुपये के नकली नोट जब्त। (यहां पढ़े पूरी खबर)

2. मुरैना के केबीएल फैक्ट्री के सामने जरेरुआ रोड पर स्क्रैप टायरों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि चलते वाहन में बिजली के तार लग जाने से आग भड़क गई। कंटेनर स्क्रैप लोहगढ़ के पास बनी टायरों की फैक्ट्री की ओर जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वाहन में आग धधक उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

3. देवास जिले के पोलाय क्षेत्र से गुजरने वाले इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर तीन दुर्घटनाएं हो गईं। यह एक बस पलट गई, इसके बाद कुछ दूरी पर एक मिनी ट्रक पलट गया। इसी दौरान गड्ढे की वजह से एक महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। बारिश खत्म होने के बाद भी सड़क का पेचकर्व शुरू नहीं हुआ है। इससे यह सड़क वाहनों के लिए खतरनाक हो गई है। (यहां पढ़े पूरी खबर) 4. मंदसौर के सुवासरा में युवक मनीष व्यास के सुसाइड नोट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी अमजद पठान व उसके भाई आजाद पठान द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप है। अमजद पठान मनीष के 54 लाख रुपये नहीं दे रहा था। इस मामले में रात में सुवासरा थाने पर प्रकरण दर्ज हो गया था। आरोपी रात में ही फरार हो गए हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)