मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Top News: नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हादसों का इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे, टैटू ने तोड़ा सपना

    MP Top News Today: पिपलानी क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले आरोपित विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब ढाई लाख रुपये के नकली नोट जब्त। मुरैना के केबीएल फैक्ट्री के सामने जरेरुआ रोड पर स्क्रैप टायरों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई। देवास जिले के पोलाय क्षेत्र से गुजरने वाले इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर तीन दुर्घटनाएं हो गईं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 05:54:44 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 05:54:44 PM (IST)
    MP Top News: नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हादसों का इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे, टैटू ने तोड़ा सपना
    MP Top News: एमपी के 6 बजे की बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. फर्जी 500-500 के नोट के साथ एक गिरफ्तार
    2. स्क्रैप टायरों से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग
    3. पोलाय क्षेत्र में गड्ढों के कारण हुए तीनों हादसे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. पिपलानी क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले आरोपित विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपित पूर्व में एक प्रिंटिंग शॉप पर काम करता था। उसने घर में ही नकली नोट छापने का पूरा सेटअप लगाया था। जिसमें पेपर से लेकर प्रिंटर और डाइ मिली हैं। वह लंबे समय से यह काम कर रहा था और उसके पास से करीब ढाई लाख रुपये के नकली नोट जब्त। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    2. मुरैना के केबीएल फैक्ट्री के सामने जरेरुआ रोड पर स्क्रैप टायरों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि चलते वाहन में बिजली के तार लग जाने से आग भड़क गई। कंटेनर स्क्रैप लोहगढ़ के पास बनी टायरों की फैक्ट्री की ओर जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वाहन में आग धधक उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    3. देवास जिले के पोलाय क्षेत्र से गुजरने वाले इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर तीन दुर्घटनाएं हो गईं। यह एक बस पलट गई, इसके बाद कुछ दूरी पर एक मिनी ट्रक पलट गया। इसी दौरान गड्ढे की वजह से एक महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। बारिश खत्म होने के बाद भी सड़क का पेचकर्व शुरू नहीं हुआ है। इससे यह सड़क वाहनों के लिए खतरनाक हो गई है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    4. मंदसौर के सुवासरा में युवक मनीष व्यास के सुसाइड नोट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी अमजद पठान व उसके भाई आजाद पठान द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप है। अमजद पठान मनीष के 54 लाख रुपये नहीं दे रहा था। इस मामले में रात में सुवासरा थाने पर प्रकरण दर्ज हो गया था। आरोपी रात में ही फरार हो गए हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    5. इंदौर की युवती ईशा जायसवाल एविएशन का कोर्स करने गई थी, जहां टैटू को लेकर आपत्ति थी। इस पर वह प्योरशेडो क्लीनिक गई जहां उसे विश्वास दिलाया गया कि टैटू हट जाएगा। ईशा का आरोप है कि जिस दीपक ने उसका इलाज किया वह डॉक्टर नहीं था। उसने करीब 10 बार ट्रीटमेंट लिया, उसके हाथ की त्वचा जल गई और छाले हो गए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    6. ग्वालियर जिले के विभिन्न बैंकों में इस समय करीब दो लाख 77 हजार 336 खातों में लगभग 125 करोड़ रुपये की राशि अनक्लेम्ड के रूप में दर्ज है। वित्त मंत्रालय ने लोगों को न केवल अपने निष्क्रिय व भूले हुए खाते से राशि को क्लेम करने का मौका दिया है बल्कि जिन खाता धारकों का निधन हो चुका है, उनके स्वजन को भी क्लेम करने का अवसर दिया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.