    MP Top News: भावांतर योजना से किसानों की चांदी, 63,827 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ, अटेंडेंस नहीं लगाने की जिद पर अड़े शिक्षक

    MP Top News Today: कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन और अन्य फसलों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। 'समाधान योजना 2025-26' के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सरकारी शिक्षकों को जुलाई से हमारे शिक्षक एप के माध्यम से आनलाइन उपस्थिति लगाना अनिवार्य किया गया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 07:55:39 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 07:55:39 PM (IST)
    MP Top News: भावांतर योजना से किसानों की चांदी, 63,827 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ, अटेंडेंस नहीं लगाने की जिद पर अड़े शिक्षक
    MP Top News: एमपी की आज की बड़ी खबरें।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन और अन्य फसलों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। मंडी परिसर में सुबह से देर रात तक किसानों की आवाजाही व ट्रॉलियों की कतारें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। मंडी में सोयाबीन की बंपर आवक का प्रमुख कारण इस बार भावांतर योजना भी बताई जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)

    मुख्यमंत्री प्रदेश में बिजली बिल बकायादारों के लिए 'समाधान योजना 2025-26' के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। योजना के तहत अब तक 63 हजार 827 उपभोक्ता लाभांवित हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं का 5.13 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हुआ। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)


    प्रदेश के सरकारी शिक्षकों को जुलाई से हमारे शिक्षक एप के माध्यम से आनलाइन उपस्थिति लगाना अनिवार्य किया गया है। उसके बाद भी कई शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए बहानेबाजी का अंतिम शस्त्र इस्तेमाल किया जा रहा है। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)

    पार्षद गंगा कुशवाहा के अनुसार 15 नवंबर को एक आदिवासी परिवार की वृद्ध महिला का निधन हो गया। मुक्तिधाम तक जाने वाला मार्ग अतिक्रमण के कारण पूरी तरह अवरुद्ध होने के चलते स्वजन मृतका को मोहल्ले के बीचों-बीच खुले स्थान पर चिता बनाकर जलाने को मजबूर हुए। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)

    रामनगर पुलिस ने जिले में हुई दो बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी का सामान खरीदने वाले मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब साढ़े पांच लाख रुपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण बरामद कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)

    रबी फसलों के लिए यूरिया के पर्याप्त स्टॉक के प्रशासन के दावे के बीच खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। शहर में एमपी स्टेट एग्रो और अभयेश्वर सहकारी समिति के गोदाम के बाहर खाद के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में किसान लाइन लगाए खड़े रहे। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)

