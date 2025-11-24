MP Top News: भावांतर योजना से किसानों की चांदी, 63,827 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ, अटेंडेंस नहीं लगाने की जिद पर अड़े शिक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन और अन्य फसलों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। मंडी परिसर में सुबह से देर रात तक किसानों की आवाजाही व ट्रॉलियों की कतारें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। मंडी में सोयाबीन की बंपर आवक का प्रमुख कारण इस बार भावांतर योजना भी बताई जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)

मुख्यमंत्री प्रदेश में बिजली बिल बकायादारों के लिए 'समाधान योजना 2025-26' के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। योजना के तहत अब तक 63 हजार 827 उपभोक्ता लाभांवित हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं का 5.13 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हुआ। (पूरी खबर यहां पढ़ें...)