MP Top News: छिंदवाड़ा मामले में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा एक्शन, ASI को कार ने मारी टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल नागपुर में उपचाररत बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। निम्न-स्तरीय कफ सिरप के सेवन से बीमार हुए बच्चे नागपुर में विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत हैं। उप मुख्यमंत्री ने नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स और न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में जाकर उपचार प्राप्त कर रहे पांचों बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा की। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

नरसिंहपुर जिले के करेली में ड्यूटी से घर लौट रहे एक एएसआई को तेज रफ्तार इनोवा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा 4 अक्टूबर को करेली गुरुद्वारा के पास हुआ था और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर से वायरल हो रहा है। करेली थाना पुलिस ने शिकायत पर कार चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया है आरोपी की तलाश जारी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें) पन्ना जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का तंत्र इतना मजबूत है कि लगातार लोकायुक्त कार्रवाई का भी उनको कोई भय नहीं है। खुलेआम घूसखोर अधिकारी कर्मचारियों के नाम पर पैसे मांग रहे हैं और लोकायुक्त कार्यवाही करता जा रहा है। हर विभाग में ऐसे बाबू अधिकारियों की भरमार है। जिले में पिछले 10 दिनों में दूसरी बार लोकायुक्त सागर की टीम ने छापामार कार्रवाई की। (पूरी खबर यहां पढ़ें)