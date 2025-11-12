MP Top News: लाड़ली बहनों के खाते में आए 1500 रुपये, महानगरी एक्सप्रेस में बम की अफवाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी के पॉलीटेक्निक मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 30वीं किस्त के रूप में 1857 करोड़ रुपये भेजे। लाड़ली बहनों के खाते में पहली बार 1500 रुपये पहुंचे। 250 रुपये की राशि बढ़ाने का निर्णय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया था। इसके पहले लाड़ली बहनों को 1250 रुपये मिल रहे थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

दिल्ली में सोमवार शाम हुए बम धमाके के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इस बीच मुंबई से बनारस जा रही 22177 महानगरी एक्सप्रेस की जनरल बोगी के टायलेट में लिखे हुए एक मैसेज ने पूरे रेल विभाग में हड़कंप मचा दिया। मुंबई रेल मंडल से मिली सूचना के बाद भुसावल, जलगांव, खंडवा और इटारसी में ट्रेन की जांच की गई।