MP Top News: इंदौर में लव जिहाद, MY अस्पताल के डॉक्टरों का नया कांड, महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी

    MP Top News Today: इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा ने मुस्लिम युवक हम्स शेख पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर लिखवाई है। शहर के शासकीय अस्पतालों से डॉक्टर मुनाफा कमाने के लालच में मरीजों को लामा कर निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:08:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 08:08:58 PM (IST)
    मध्य प्रदेश की टॉप न्यूज

    HighLights

    1. इंदौर में लव जिहाद का आरोपी पकड़ा
    2. मोहन यादव ने तीन चीतों को किया रिलीज
    3. MY अस्पताल के डॉक्टरों का नया कांड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा ने मुस्लिम युवक हम्स शेख पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर लिखवाई है। शहर के शासकीय अस्पतालों से डॉक्टर मुनाफा कमाने के लालच में मरीजों को लामा कर निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कूनो नेशनल पार्क में बाड़े से तीन चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। इनमें दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता वीरा और उसके दो शावक शामिल हैं। वीरा ने फरवरी 2025 में दो शावकों को जन्म दिया था, जो अब करीब नौ माह के हो चुके हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    इंदौर शहर के शासकीय अस्पतालों से डॉक्टर मुनाफा कमाने के लालच में मरीजों को लामा कर निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं। हाल ही में एमवाय अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के एक डॉक्टर द्वारा इंडेक्स अस्पताल में मरीज को लामा कर भेजने का मामला सामने आया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    इंदौर की डीआरपी लाइन में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल प्रिया यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह एरोड्रम थाना इलाके के शुभम नगर में रहती थी। जानकारी के मुताबिक प्रिया यादव को पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। महिला कांस्टेबल प्रिया यादव के आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ थाना इलाके के सूरजपुर फीड पर लाइनमैन ने अपने निजी सहायोगी मोहन अहिरवार को बिजली सुधारने खंभे पर चढ़ाया था। उसने लाइन बंद नहीं करवाई थी। इसी दौरान ऊपर चढ़े युवक की करंट लगने से वहीं मौत हो गई और उसका शव खंभे पर लटका रहा। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता न मिलने का मुद्दा उठाया गया। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया पलटवार कहा हमारी सरकार किसान हिपैषी है। कांग्रेस सरकार में 50000 रुपये जनहानि पर दिए जाते थे हम चार लाख रुपया दे रहे हैं। पशु हानि पर ढ़ाई लाख और प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये के स्थान पर 16000 दिए जा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों बाइक पर सवार होकर झुकेही से कटनी स्टेशन आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में कैलवारा कला गांव में अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। एंबुलेंस से इन्हें जिला अस्पताल लाया गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

