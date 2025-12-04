MP Top News: इंदौर में लव जिहाद, MY अस्पताल के डॉक्टरों का नया कांड, महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा ने मुस्लिम युवक हम्स शेख पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर लिखवाई है। शहर के शासकीय अस्पतालों से डॉक्टर मुनाफा कमाने के लालच में मरीजों को लामा कर निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कूनो नेशनल पार्क में बाड़े से तीन चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। इनमें दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता वीरा और उसके दो शावक शामिल हैं। वीरा ने फरवरी 2025 में दो शावकों को जन्म दिया था, जो अब करीब नौ माह के हो चुके हैं।