MP Top News: कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान परिवार को पुलिस ने घसीटा, इंदौर में ई-रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:15:06 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:23:41 PM (IST)
    मध्य प्रदेश की टॉप न्यूज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाने आए एक किसान परिवार को पुलिस ने घसीटकर गाड़ी में बैठा दिया। यह परिवार सरपंच द्वारा खेत पर सड़क बनाने की शिकायत लेकर आया था। प्रशासन ने परिवार पर गैर-कानूनी कब्जे और गाली-गलौज का दावा करते हुए FIR दर्ज की। महिलाओं और बच्चों को घसीटते हुए ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के रहली-ढाना रोड पर शनिवार रात मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार तीन लोगों को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    रविवार को जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में एक यात्री बस पलटने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गईबस एमपी 20 पीए 0914 जबलपुर से डिंडोरी जा रही थी और रांझी के पास ओएफके अस्पताल के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गईमौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला(यहां पढ़ें पूरी खबर)

    बुरहानपुर जिले के खरनार थाना पुलिस ने डेढ़ साल से फरार चल रहे चोर गैंग के सरगना को धर दबोचा हैआरोपी चोर ने पिछले साल चोरी के कई वारदातों को अंजान दिया थापुलिस ने गैंग के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यह फरार हो गया था(यहां पढ़ें पूरी खबर)

    इंदौर के व्यस्ततम शहर के व्यस्तम क्षेत्र में शनिवार सुबह ई-रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट हुआइसके साथ ही ई-रिक्शा में आग लग गईब्लास्ट में दो महिलाएं 90 प्रतिशत झुलस गईउनकी हालत गंभीर हैचालक भी झुलस गया गयाइलाज के दौरान एक महिला की रविवार सुबह मौत हो गई(यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जेठ और बहू की लाश एक डेम में मिली हैजानकारी के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थादेर रात उन्हें येरवाटोला के डेम के पास देखा गया थासुबह दोनों की लाशें मिलीसूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को बाहर निकालाकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचायापुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है(यहां पढ़ें पूरी खबर)

    आशीर्वाद समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा योग गुरु बाबा रामदेव की विशेष उपस्थिति रहीराज्यपाल और बाबा रामदेव ने इस आयोजन को सामाजिक उत्तरदायित्व, संस्कार और संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण बतायाइसके बाद 22 विशेष रूप से निर्मित मंडपों में एक साथ पाणिग्रहण और सप्तपदी की रस्में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न हुईं(यहां पढ़ें पूरी खबर)

