MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : मछली परिवार की अवैध कोठी पर चला बुलडोजर, सतना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा

    MP News | MP Top News | भोपाल में ड्रग तस्करी और दुष्कर्म के आरोपी यासीन व शाहवर मछली के परिवार की हटाई खेड़ा स्थित तीन मंजिला कोठी पर गुरुवार को जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। सतना जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में उस वक्त हडकंप मच गया, जब एक व्यक्ति रेल पटरियों के बीच लेट गया और ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 05:55:01 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 05:55:01 PM (IST)
    HighLights

    1. मछली परिवार की अवैध कोठी पर चला प्रशासन का बुलडोजर
    2. सतना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा
    3. घर पर डिलीवरी के बाद बच्चे की बिगड़ी हालत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में ड्रग तस्करी और दुष्कर्म के आरोपित यासीन व शाहवर मछली के परिवार की हटाई खेड़ा स्थित तीन मंजिला कोठी पर गुरुवार को जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इससे पहले कोठी में रखा सामान बाहर निकाला गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    गुरुवार सुबह सतना जंक्शन के प्लेटफार्म क्रमांक1 में उस वक्त हडकंप मच गया, जब एक व्यक्ति गाड़ी संख्या 22614 नंबर वाली रेलगाड़ी श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जबलपुर की ओर रवाना होते ही सहसा प्लेटफार्म क्रमांक 1 की रेल पटरियों के बीच लेट गया और ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    प्रशासन दावे कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन तस्वीरे कुछ और बयां कर रही हैं। ब्यौहारी में तीन दिनों से लोग लंबी लाइनों में लग कर खाद लेते दिखाई दे रहे है। भारी बारिश के बीच खाद लेने किसान खड़े रहे, और बारिश से बचने किसी ने पन्नी तो किसी ने कुर्सी से अपना बचाव करते दिखाई दे रहे है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    देवास जिले में मरीजों को अस्पताल तक लाने-ले जाने की सुविधा के लिए कागजों पर 44 एंबुलेंस दौड़ने के दावों के उलट धरातल पर स्थिति चिंताजनक है। कई दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर 108 एंबुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण मरीजों की हालत बिगड़ रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    देहात थानांतर्गत ग्राम रायश्री के पास घटित हुए सड़क हादसे के कारणों को जानने के लिए जब घायल यात्रियों से बात करने का प्रयास किया तो नईदुनिया को घटना का एक चश्मदीद यात्री रणधीर सिंह निवासी हाथरस उप्र मिला। रणधीर के अनुसार वह करीब पौने चार बजे बाथरूम करने के लिए उठे थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    एक तरफ किसान एक बोरी यूरिया पाने के लिए लम्बी-लग्बी कतारों में अपनी रातें गुजार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले के निजी उर्वकर विक्रेताओं के यहां पीओएस मशीन में स्टॉक होने के बाद भी गोदामों से खाद गायब है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

