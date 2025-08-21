MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : मछली परिवार की अवैध कोठी पर चला बुलडोजर, सतना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा

गुरुवार सुबह सतना जंक्शन के प्लेटफार्म क्रमांक1 में उस वक्त हडकंप मच गया, जब एक व्यक्ति गाड़ी संख्या 22614 नंबर वाली रेलगाड़ी श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जबलपुर की ओर रवाना होते ही सहसा प्लेटफार्म क्रमांक 1 की रेल पटरियों के बीच लेट गया और ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। ( यहां पढ़ें पूरी खबर... )

प्रशासन दावे कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन तस्वीरे कुछ और बयां कर रही हैं। ब्यौहारी में तीन दिनों से लोग लंबी लाइनों में लग कर खाद लेते दिखाई दे रहे है। भारी बारिश के बीच खाद लेने किसान खड़े रहे, और बारिश से बचने किसी ने पन्नी तो किसी ने कुर्सी से अपना बचाव करते दिखाई दे रहे है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

देवास जिले में मरीजों को अस्पताल तक लाने-ले जाने की सुविधा के लिए कागजों पर 44 एंबुलेंस दौड़ने के दावों के उलट धरातल पर स्थिति चिंताजनक है। कई दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर 108 एंबुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण मरीजों की हालत बिगड़ रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)