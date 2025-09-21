MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : हादसों का रविवार... सबके सामने लड़की की किडनैपिंग का Video, कहीं पलटी गाड़ी तो कहीं डूबे बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंदसौर में खानपुरा क्षेत्र में भावसार धर्मशाला में गरबा प्रैक्टिस कर रही युवती का दो महिलाओं व पांच युवकों ने अपहरण (kidnapping in mandsaur) कर लिया। युवती जाना नहीं चाहती थी तो आरोपित उसे घसीटते हुए ले गए। वहां मौजूद एक महिला ने बचाने की कोशिश की तो लेकिन उसे आरोपितों ने धक्का दे दिया। एक आरोपित के हाथ में कट्टा भी था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

पन्ना में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बस, एक दर्जन यात्री घायल पन्ना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पन्ना-सतना राष्ट्रीय राजमार्ग -39 पर पांडेय बस सर्विस की एक तेज रफ्तार यात्री बस गुन्नौर से पन्ना आ रही थी तभी पन्ना शहर के नजदीक काष्टागार के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)