MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : हादसों का रविवार... सबके सामने लड़की की किडनैपिंग का Video, कहीं पलटी गाड़ी तो कहीं डूबे बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंदसौर में खानपुरा क्षेत्र में भावसार धर्मशाला में गरबा प्रैक्टिस कर रही युवती का दो महिलाओं व पांच युवकों ने अपहरण (kidnapping in mandsaur) कर लिया। युवती जाना नहीं चाहती थी तो आरोपित उसे घसीटते हुए ले गए। वहां मौजूद एक महिला ने बचाने की कोशिश की तो लेकिन उसे आरोपितों ने धक्का दे दिया। एक आरोपित के हाथ में कट्टा भी था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
पन्ना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पन्ना-सतना राष्ट्रीय राजमार्ग -39 पर पांडेय बस सर्विस की एक तेज रफ्तार यात्री बस गुन्नौर से पन्ना आ रही थी तभी पन्ना शहर के नजदीक काष्टागार के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कोतमा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हादसा। कोयला लोड करने जा रही ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतरीं, 2 पलटीं। रात 11:30 बजे की घटना, रेलवे ने राहत कार्य शुरू किया। यात्री ट्रेनें प्रभावित नहीं हुईं, मालगाड़ियों में कुछ देरी हुई। बोगियां पटरी से उतरने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
दतिया की सिंध नदी में 'मामूलिया विसर्जन' के दौरान छह बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 5 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन एक बच्ची, सिमरन, अभी भी लापता है। प्रशासन और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
शाजापुर के पास कतवारिया में दो कारों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। हादसा शाजापुर से दुपाड़ा रोड पर हुआ, जिसमें दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए है। हादसे में मरने वाले व्यक्ति की पहचान वाजिद खान निवासी दुपाड़ा गांव है। दूसरा व्यक्ति डोकर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
जामनगर गुजरात से दतिया जा रही बस शाजापुर जिले में ग्राम पनवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और बस में सवार करीब 24 लोग घायल हो गए। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
