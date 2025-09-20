मेरी खबरें
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पुलिसकर्मियों के निधन पर अब मिलेगी 5 लाख की मदद, छतरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर

    MP Top News: मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के निधन पर परोपकार निधि से अब 5 लाख रुपये मिलेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। छतरपुर जिले के ओरछा थानाक्षेत्र में एक परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया। जहर खाने से किसान देरी निवासी ओमप्रकाश अहिरवार और चार साल के बेटे रिहांस की मौत हो गई है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 05:54:39 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 05:54:39 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. पुलिसकर्मियों के निधन पर परिवार को मिलेगी 5 लाख की मदद
    2. छतरपुर में परिवार के चार लोगों ने खाया जहर, दो की हुई मौत
    3. 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 28 ट्रेनें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के निधन पर परोपकार निधि से अब 5 लाख रुपये मिलेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पुलिसकर्मियों से सालाना 1200 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। शिक्षा निधि सहायता भी डेढ़ गुना बढ़ाई गई। पुलिस कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    छतरपुर जिले के ओरछा थानाक्षेत्र में एक परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया। जहर खाने से किसान देरी निवासी ओमप्रकाश अहिरवार और चार साल के बेटे रिहांस की मौत हो गई है। जब सुबह के समय घर के दरबाजे देर तक नहीं खुले तो ग्रामीणों ने उनके गेट खुलवाए तब पता चला कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 14 जोड़ी यानी 28 ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव मिलेगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मैहर के प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर की मूर्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा असल में मां शारदा की नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की है। इस दावे ने श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 4.80 लाख लंबित मामलों को देखते हुए 10 विशेष बेंच गठित। क्रिमिनल केसों की सुनवाई के लिए इन बेंचों ने आज से ही काम शुरू कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने यह पहल की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मांग पर विशेष बेंच बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे जमानत अर्जियों के निपटारे में तेजी आएगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंदौर के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अमय खुरासिया को शेष भारत टीम का नया कोच नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि वह इस पद तक पहुंचने वाले राज्य के पहले प्रशिक्षक बने हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

