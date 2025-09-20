MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : पुलिसकर्मियों के निधन पर अब मिलेगी 5 लाख की मदद, छतरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के निधन पर परोपकार निधि से अब 5 लाख रुपये मिलेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पुलिसकर्मियों से सालाना 1200 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। शिक्षा निधि सहायता भी डेढ़ गुना बढ़ाई गई। पुलिस कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

छतरपुर जिले के ओरछा थानाक्षेत्र में एक परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया। जहर खाने से किसान देरी निवासी ओमप्रकाश अहिरवार और चार साल के बेटे रिहांस की मौत हो गई है। जब सुबह के समय घर के दरबाजे देर तक नहीं खुले तो ग्रामीणों ने उनके गेट खुलवाए तब पता चला कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 14 जोड़ी यानी 28 ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव मिलेगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर) मैहर के प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर की मूर्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा असल में मां शारदा की नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की है। इस दावे ने श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)