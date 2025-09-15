MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जबलपुर में चूहों ने मरीजों के कुतरे पैर, इंदौर में SI को रिश्वत लेते दबोचा

जबलपुर में चूहों ने मरीजों के कुतरे पैर

सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काट लिया। यह घटना तब हुई जब पिछले एक महीने से विभाग में चूहों के आतंक की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)