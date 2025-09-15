मेरी खबरें
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जबलपुर में चूहों ने मरीजों के कुतरे पैर, इंदौर में SI को रिश्वत लेते दबोचा

    MP News | MP Top News | लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजादनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत को पकड़ा है। सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काट लिया। DAVV के विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के लिए दो उन्नत ड्रोन तैयार किए हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 05:57:35 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 05:57:35 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. गाली गलौज का आरोपित निकाला 2 करोड़ का ठग।
    2. छात्रों ने आर्मी के लिए बनाए दो नए अचूक ड्रोन।
    3. रोड क्रास कर रहे पुलिस ASI को कार ने मारी टक्कर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजादनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत को पकड़ा है। आजादनगर थाने के सब इंस्पेक्टर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    जबलपुर में चूहों ने मरीजों के कुतरे पैर

    सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काट लिया। यह घटना तब हुई जब पिछले एक महीने से विभाग में चूहों के आतंक की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    शहडोल में गाली गलौज का आरोपित निकाला 2 करोड़ का ठग

    जैतपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बांछित आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया है कि अनुज शुक्ला पिता राम शिरोमणि शुक्ला निवासी ग्राम भटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    DAVV के छात्रों ने आर्मी के लिए बनाए दो नए अचूक ड्रोन

    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आइईटी) के विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के लिए दो उन्नत ड्रोन तैयार किए हैं। आइईटी प्रबंधन के मुताबिक भारतीय सेना के सहयोग से विद्यार्थियों ने एक छोटे डिवाइस से दो उन्नत ड्रोन विकसित किए हैं। इन्हें बनाने में महज 20-25 दिन का समय लगा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    वार्ड की क्षमता 35 मरीजों की, भर्ती किए जा रहे 100

    महाकोशल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के नर्सरी वार्ड में नवजात शिशुओं के लिए बेड की संख्या बेहद सीमित है। हालत यह है कि 35 की क्षमता वाले नर्सरी वार्ड में 100 से अधिक शिशुओं को रखा जा रहा है।(यहां पढ़ें पूरी खबर)

    छिंदवाड़ा में रोड क्रास कर रहे पुलिस ASI को कार ने मारी टक्कर

    छिंदवाड़ा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार रात को नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदनगांव के पास एक दर्दनाक दुर्घटना में पांढुर्णा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सौरभ राजपूत (30) की मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

