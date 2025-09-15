MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जबलपुर में चूहों ने मरीजों के कुतरे पैर, इंदौर में SI को रिश्वत लेते दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजादनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत को पकड़ा है। आजादनगर थाने के सब इंस्पेक्टर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काट लिया। यह घटना तब हुई जब पिछले एक महीने से विभाग में चूहों के आतंक की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
जैतपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बांछित आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया है कि अनुज शुक्ला पिता राम शिरोमणि शुक्ला निवासी ग्राम भटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (आइईटी) के विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के लिए दो उन्नत ड्रोन तैयार किए हैं। आइईटी प्रबंधन के मुताबिक भारतीय सेना के सहयोग से विद्यार्थियों ने एक छोटे डिवाइस से दो उन्नत ड्रोन विकसित किए हैं। इन्हें बनाने में महज 20-25 दिन का समय लगा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
महाकोशल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के नर्सरी वार्ड में नवजात शिशुओं के लिए बेड की संख्या बेहद सीमित है। हालत यह है कि 35 की क्षमता वाले नर्सरी वार्ड में 100 से अधिक शिशुओं को रखा जा रहा है।(यहां पढ़ें पूरी खबर)
छिंदवाड़ा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार रात को नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदनगांव के पास एक दर्दनाक दुर्घटना में पांढुर्णा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सौरभ राजपूत (30) की मौत हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
इसे भी पढ़ें... भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध में किसान कांग्रेस नेता ने फोड़ डाली टीवी