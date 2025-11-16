मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Top News: एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री का यूटर्न, विवादित बयान के लिए मांगी माफी, रतलाम में शिक्षक की शर्मनाक हरकत

    MP Top News Today: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राजा राममोहन राय पर दिए विवाविद बयान के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बड़वारा थाना इलाके में एक खेत में मिली पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 05:55:00 PM (IST)
    MP Top News: एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री का यूटर्न, विवादित बयान के लिए मांगी माफी, रतलाम में शिक्षक की शर्मनाक हरकत
    MP Top News: एमपी की 6 बजे की बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. राजा राममोहन राय पर बयान देने वाले उच्च शिक्षा मंत्री का यूटर्न
    2. शिक्षक की शर्मनाक हरकत, छात्रा के घर में घुसकर की छेड़छाड़
    3. कटनी में हुए डबल मर्डर का खुलासा, बेटे ने की मां-बाप की हत्या

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था ‘राजा राममोहन राय' अंग्रेजों के दलाल थे। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर सियासी हमला बोला था। उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    2. रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपित गांव का ही 50 वर्षीय शासकीय प्राथमिक स्कूल का शिक्षक गोविंद कसावत है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब आरोपित ने छात्रा का पीछा करते हुए उसे घर में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    3. मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बड़वारा थाना इलाके में एक खेत में मिली पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली, जिसमें पारिवारिक विवाद सामने आया है। बेटे ने ही अपने पिता और सौतेली मां को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    4. मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानगंज-बेगमगंज रोड पर शनिवार रात कार और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में 24 लोग घायल हो गए। इनमें से सात लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    5. ग्वालियर-झांसी हाईवे पर सुबह 6.30 बजे भीषण हादसा हो गया। मालवा कॉलेज के ठीक सामने रेत से भरे ट्रैक्टर में एक फॉर्च्यूनर कार जा घुसी। हादसा इतना गंभीर था कि फॉर्च्यूनर में सवार पाँच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    6. शहडोल के जिला कलेक्टर केदार सिंह ने एक एनएसए निरोध आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वास्तविक अभियुक्त नीरजकांत द्विवेदी के बजाय सुशांत का नाम था। टाइपिंग की इस गलती की वजह से सुशांत को पिछले साल चार सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल नौ सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा दिए आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.