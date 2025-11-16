MP Top News: एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री का यूटर्न, विवादित बयान के लिए मांगी माफी, रतलाम में शिक्षक की शर्मनाक हरकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था ‘राजा राममोहन राय' अंग्रेजों के दलाल थे। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर सियासी हमला बोला था। उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

2. रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपित गांव का ही 50 वर्षीय शासकीय प्राथमिक स्कूल का शिक्षक गोविंद कसावत है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब आरोपित ने छात्रा का पीछा करते हुए उसे घर में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)