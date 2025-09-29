मेरी खबरें
    Top MP News Today: खरगोन में अपने पति के साथ डांस कर रही एक युवती को अचानक हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। परासिया के दीघावानी में रहने वाले एक 4 वर्षीय बच्चे की नागपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सागर के विठ्ठल नगर वार्ड में रविवार को पागल श्वान ने छोटे बच्चों समेत कुल आठ लोगों पर हमला कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 05:54:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 05:54:20 PM (IST)
    MP Top News: नाचते-नाचते आई मौत, मां-बेटे की हत्या कर लाखों की चोरी, पागल कुत्ते का आतंक
    MP Top News: एमपी की 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. सागर में आठ लोगों को पागल कुत्ते ने काटा।
    2. कोयलांचल में किडनी रोग का कहर।
    3. किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। अपने पति के साथ डांस कर रही एक युवती को अचानक हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, खरगोन के भीखनगांव स्थित पलासी गांव में यह घटना हुई है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    सिवनी में मां-बेटे की हत्या कर लाखों की चोरी

    घर में घुसकर दोहरी हत्या के बाद लाखों रुपये की चोरी करने वाले पांच आरोपितों को धनौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दो नाबालिग आरोपितों में शामिल है, जिन्हें बाल सुधारालय गृह भेजा गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    कोयलांचल में किडनी रोग का कहर

    परासिया के कोयलांचल क्षेत्र में बच्चों में किडनी रोग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में, परासिया के दीघावानी में रहने वाले एक 4 वर्षीय बच्चे की नागपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह इस क्षेत्र में किडनी की समस्या से हुई पांचवीं मौत है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    पागल कुत्ते का आतंक: सागर में आठ लोगों को काटा

    सागर के विठ्ठल नगर वार्ड में रविवार को पागल श्वान ने छोटे बच्चों समेत कुल आठ लोगों पर हमला कर दिया। पीड़ितों में शामिल 50 वर्षीय मूंगफली विक्रेता का गाल बुरी तरह फट गया और मांस तक उधड़ गया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन

    शिवपुरी मायापुर थानांतर्गत ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेड़ा में खेत में भैंस घुसने पर खेत मालिक ने भैसों के थन काट दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी हुई वयस्क

    चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत भारत में जन्मी मादा चीता मुखी 29 सितंबर (सोमवार) को ढाई वर्ष की होने के साथ ही वयस्क की श्रेणी में आ जाएगी। कूनो प्रबंधन के अनुसार यह उम्र चीता के वयस्क होने का मानक है। 29 मार्च, 2023 को ज्वाला चीता ने चार शावकों को जन्म दिया था। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

