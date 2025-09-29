MP Top News: नाचते-नाचते आई मौत, मां-बेटे की हत्या कर लाखों की चोरी, पागल कुत्ते का आतंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। अपने पति के साथ डांस कर रही एक युवती को अचानक हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, खरगोन के भीखनगांव स्थित पलासी गांव में यह घटना हुई है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

सिवनी में मां-बेटे की हत्या कर लाखों की चोरी घर में घुसकर दोहरी हत्या के बाद लाखों रुपये की चोरी करने वाले पांच आरोपितों को धनौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दो नाबालिग आरोपितों में शामिल है, जिन्हें बाल सुधारालय गृह भेजा गया है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)